Patří do generace talentovaných autorů, kteří se v osmdesátých letech minulého století soustředili ve Výtvarné skupině při tehdejším Sdruženém závodním klubu v Uh. Hradišti a absolvovali Školu výtvarného myšlení významného pedagoga a historika Dr. Igora Zhoře (režimem v té době stíhaného).

Botek ve své dosavadní tvorbě hledá jak co do námětů tak formy vyjádření - proto jsou jeho výstavy zajímavé a pestré. V Divadelní galerii představuje cyklus „Imaginární města" - reálné prvky jsou zde přetaveny kubizujícími postupy s lyrickým akcentem. Dále jsou to pastely na folklorní náměty a inspirované názvy slováckých lidových písní.

Na vernisáži v den zahájení Slováckých slavností vína hrála skupina Žlutá ponorka. Výstava potrvá do 10. října.

