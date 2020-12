Užitá malba patří k nejstarším oborům na škole. Jako jediný obor na škole si vytvořil jedinečný archiv prací žáků, představující vývoj a náplň výuky v časovém horizontu téměř 70 let, odrážející rovněž atmosféru doby od přestěhování školy ze Zlína do Uherského Hradiště.

Obsahem předmětu Užitá malba je široké spektrum činností, jejichž společným jmenovatelem je práce s barvou jako významným výtvarným fenoménem s důrazem na zvládnutí klasických technik malby a jejich technologických složek, jako jsou akvarel, kvaš, olejomalba, enkaustika, mozaika, vitráž, freska apod.

Jde o uplatnění v polohách od volné malířské tvorby přes využití v architektuře až po propojení s tendencemi současného intermediálního umění. Expozice instalovaná v Galerii Slováckého muzea představuje diváku jednotlivé vyučované techniky prostřednictvím vystavených žákovských a absolventských realizací.

Dává též možnost nahlédnout do prostředí školního malířského ateliéru a tím i do způsobu výuky v ateliéru Užitá malba. Studijním zaměřením na malbu prošla řada vynikajících osobností české výtvarné scény. Práce některých z nich je možné vidět v instalované expozici výstavy. Výstava je prodloužena do 5. 4. 2021.

Autorka: Eva Blahůšková