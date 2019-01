Uherské Hradiště – Unikátní putovní výstava Bible v desítkách jazyků začala 11. července v Uherském Hradišti. Ve Felixově sále Jezuitské koleje bude k vidění Bible z roku 1549 tzv.

Melantrichova Bible, či mnoho novodobých Biblí v desítkách jazyků, například v hebrejštině, esperantu, španělštině, afrikánštině, svahilštině, čínštině a vietnamštině, a to až do 21. července, vždy od 8 do 18 hodin. Následně se část exponátů přesune do prostor ATRIA, kde budou k dispozici od 24. července až do 5. srpna.

Návštěvníky výstavy jistě zaujmou velmi netypická vydání, jakou jsou například Bible do vody, Bible pro vězně, biblické příběhy pro nevidomé. Dále zde budou vystaveny nádherné obrázky dětí z celé České a Slovenské republiky, zpěvníky, kancionály, modlitební knížky, mapy a atlasy. Součástí výstavy bude i studium biblických témat a diskuze, přednášky a odborné výklady. Další zastávkou putovní výstavy Bible včera, dnes a zítra bude Uhersky Brod, kde ji v Dominikánském klášteře můžete navštívit od 25. července do 5. srpna – od pondělí do pátku vždy od 9 do 18 hodin. Výstavu pořádá Občanské sdružení Maranatha společně s Crest Communication­s.

Autor: JANA JELÍNKOVÁ