K vidění tam byl například vůz z limitované edice Škoda R200 inspirovaný historií od Petra Novagua, vermikompostér a pěstební nádoba Urbalive od Jiřího Pelcla, turniket EasyGate od Davida Poláška a desítky dalších produktů, které spojovalo to, že jsou poctivě promyšleny, navrženy a určeny pro sériovou výrobu. Šlo totiž o přehlídku současného průmyslového designu u nás.

„Jedno z mott výstavy znělo Ddesign? to jde úplně mimo mě. Naznačuje, že průmyslový či užitý design má potenciál kultivovat každodenní život nejen designovým junkies, ale i lidem, které běžné designové přehlídky nechávají zcela chladnými. V tomto smyslu design neznamená jen vizuálně atraktivní věc, ale především výrobek dokonale funkční a inovativní,“ uvedla manažerka marketingu mmcité Vladimíra Černá. Design je však podle ní důležitý také z ekonomického hlediska.

„Může přeměnit regiony, které by jinak sloužily jako globální montovny, v lídry na trhu. Představuje přidanou hodnotu, kterou nelze svěřit strojům ani vzdáleným výrobcům. Zastavuje odliv mladých vzdělaných lidí. Přesto se u nás podpoře místních kreativních průmyslů nikdo systematicky nevěnuje,“ poznamenala Vladimíra Černá.

V případě Zlínského kraje jde navíc podle ní o významné historické dědictví, o které by bylo dobré lépe pečovat a dál jej rozvíjet.

„Chceme otevřít širší debatu odborníků, průmyslový design popularizovat a vtáhnout do děje co nejvíce firem a institucí. Výstava je jedním z kroků na této cestě,“ řekl ředitel bílovického studia 519 Richard Vodička.

Bílovická skupina podle jeho slov představuje jedno z center kreativního průmyslu v České republice. Letos se tam dočkali hned několika významných ocenění za design.

„Tři z produktů zrozených ve studiu 519 získaly slavnou Red Dot Award, z toho kempingová autovestavba Nestbox se dostala na seznam Best of the Best. Čtvrtou červenou tečkou byla oceněna nová vizuální identita společnosti mmcité+,“ dodala Vladimíra Černá.