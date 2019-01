Uherské Hradiště /ROZHOVOR/ - Populární sbor Svatý Pluk, který vznikl na půdě hradišťského gymnázia pod taktovkou sbormistra Jana Gajdošíka, oslavil v minulém roce patnáct let svého trvání.

I v šestnáctém roce působení se pěvecké těleso veze na úspěšné vlně. Navíc se sbormistr rozhodl přijmout do seskupení nové talentované zpěváky.

Pojďme trochu zavzpomínat, jak jste oslavili patnáctiny?

V létě jsme uspořádali obrovský koncert v amfiteátru v Buchlovicích a kromě nás vystoupila i spousta hostů. Poprvé si s námi zazpívala například Anna K., přivítali jsme i mé, můžu snad říct přátele, Láďu Mišíka a jeho kapelu Blue Effect. Z toho koncertu pak vzniklo cédéčko, které jsme před koncem roku pokřtili a dali jej sobě i našim příznivcům jako dárek k Vánocům i narozeninám.

Co čeká Pluk v letošním roce?

Samozřejmě spousta akcí, přes léto a prázdniny budeme docela hodně zpívat. Máme domluveno, že se budeme účastnit už tradiční akce Beachové léto na Masarykově náměstí, předpokládám, že bychom se měli představit i v rámci Letní filmové školy. Taky nás čeká docela velká akce už v červnu v Novém Jičíně s Arakainem a Tublatankou. Práce je pořád dost a vystupování taky.

Na svých deskách máte vždy hosty zvučných jmen. Jak se vám podařilo navázat s nimi spolupráci?

Třeba s Kabátama to byla docela náhoda. Nás tehdy znalo jen hradišťské okolí a já jsem se odvážil poslat jim své cédéčko. Oslovilo je to a pozvali nás na turné Dole v dole asi na šest koncertů jako předkapelu. Jejich lídr Pepa Vojtek nám pak nazpíval titulní písničku Venus na jedno cédéčko a absolvoval s námi i pár koncertů. Takže ta spolupráce je skvělá. A měla by pokračovat, budeme společně brzy vystupovat na velkém festivalu v Kutné Hoře.

Zazpívali jste si ale i se zahraničními kapelami. Na které vzpomínáte nejvíc?

Nebylo jich zase tolik, ale vynikající byly dva koncerty s kapelou Deep Purple v Brně a Liberci, tuším v roce 2006. A báječný koncert tady v Hradišti se skupinou Nazareth, nakonec jsme s nimi zpívali i ve sklepě v Mařaticích.

Kolik zpěváků prošlo Svatým Plukem za těch dlouhých patnáct let?

Tu otázku dostávám často. Možná by se to dalo spočítat. Určitě to budou stovky, jak já říkám děcek, ale jsou to většinou študáci, i když dříve tam byli jen středoškoláci. Původně začínali především maturanti, ti se ale většinou brzy rozprchli na vysoké školy. Pár výjimek pokračuje, jmenoval bych určitě Honzu Slováčka nebo Veroniku Pochylou. Honza už je dokonce i po vysoké a pořád ho to baví, z čehož mám velkou radost a rozhodně to podporuju. V poslední době se ale hlásí děcka čím dál mladší a mladší.

Kolik je vás v současné době?

Teď je to zrovna o něco slabší. Je nás do třiceti. Právě proto bych potřeboval sbor trochu rozšířit, určitě si to zaslouží. A tak jsme se rozhodli udělat velký nábor. Zvu všechny talentované zpěváky na konkurz, který bude probíhat každý květnový pátek od dvou do čtyř na gymnáziu. Jde jen o to, aby uměli zpívat, měli chuť zkoušet a měli opravdu rádi rockovou muziku, kterou s Plukem děláme.

