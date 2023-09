„Roli Cyrana jsem od začátku vnímal jako výjimečnou a můžu říct, že je to pro mě zatím má role životní. Výborně jsem si sedl s režisérem Dodem Gombárem, věřil jsem mu a on mně. Všechno to přišlo v pravý čas - vzhledem ke svému věku už vím, co se ta postava snaží sdělit. Někdy se to prostě sejde tak, jak má. Je to ale včetně všech ostatních lidí, kteří se na inscenaci podílí, a že jich v Cyranovi je. Proto není fráze, když řeknu, že nominace na Thálii je oceněním nás všech,“ říká Jiří Hejcman.

Radost má i umělecký šéf slovácké scény Lukáš Kopecký. „Jirka té roli odevzdal během zkoušení opravdu hodně, před blížící premiérou si i oholil hlavu, aby se co nejvíce přetělesnil do charakteru Cyrana a aby se co nejvíce přiblížil představě, o jaké s režisérem Dodo Gombárem snili. Kdybych svůj širák už dávno neodhodil v dál, hluboce bych před Jiřího výkonem smeknul,“ dodává Lukáš Kopecký.

Inscenace měla premiéru loni v říjnu a jde o originální přebásnění slavného příběhu Edmonda Rostanda jedním z nejvýraznějších britských dramatiků současnosti Martinem Crimpem.