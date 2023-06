Otázkou zůstává, kdy a jak dojde od slov k činům. Městský rozpočet v Uherském Hradišti se totiž už od zániku okresních úřadů v roce 2003 prohýbá pod každoročním břemenem přesahujícím 30 milionů korun, jimiž od té doby financování divadelní scény dorovnává a tím drží svůj úspěšný soubor nad vodou.

Letos je to 20 let, co se město Uherské Hradiště stalo zřizovatelem Slováckého divadla - s příslibem od vládních garnitur, že potřebnou částku bude dokrývat stát ze svého rozpočtu. Ale prozatím platí jen známé: sliby, chyby.

Za taškařici Kachničky si Jiří Jilík odnesl poslední cenu Největší z pierotů

„Do financování regionálních divadel by se měly zapojit kraje i stát a bylo by dobré najít nějaké dlouholeté modely spolufinancování, aby to tak výrazným způsobem nevyčerpávalo městské rozpočty. Protože tam, kde je divadlo, stará se o něj dané město a vždy to má nějaký regionální význam. Není to tak, že to divadlo slouží jen občanům daného města,“ vyjádřil se Zbyněk Stanjura v Uherském Hradišti.