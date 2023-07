Jeden z nejúspěšnějších českých herců posledních dekád v neděli na Letní filmové škole v Uherském Hradišti převzal cenu Asociace českých filmových klubů (AČFK) a zúčastnil se Filmovkového fotbalu.

A to na festival přijel z Kyjova, kde byl pro změnu trenérem na basketbalovém kempu. Sport má Ivan Trojan prostě rád a jak říká: „Kdybych měl o deset centimetrů více, nejsem herec, ale basketbalista.“

Ivan Trojan na tiskové konferenci na Letní filmové škole:

Zdroj: Iva Nedavašková

Kolikátá je vaše letošní návštěva Letní filmové školy?

Jsem tady asi po čtvrté. Poprvé to bylo v roce 2000, kdy jsem natočil Samotáře. Byl to jeden z mých prvních festivalů a já se těšil, že by mě mohl někdo poznat, pozdravit. Procházel jsem se po promítaní před kinem Hvězda a ono nic. Byl jsem z toho trošku smutný.

A jaké bylo přivítání dnes?

Když jsem přijel, už jsem zase jen vzpomínal na to, jak jsem se tu svobodně pohyboval a nikdo po mě nic nechtěl. Vlastně bych se rád vrátil do roku 2000 a byl víc anonymní, měl bych víc času na filmy a poznávání lidí. Bavit se s nimi, navazovat přátelství a nebýt zatížen tím, že jen stačí říct Ivan Trojan…

Kromě ceny, kterou jste převzal, jste přivezl i čtyři filmy. Můžete nám je ve zkratce představit?

Vybírali jsme filmy, u kterých se mohou diváci zasmát, jako Příběhy obyčejného šílenství, pak coby protipól jsme zvolili Šarlatána, Karamazovy a Václava, který patří mezi role, do kterých jsem musel hodně investovat. Musel jsem přijít na to, jak hrát člověka s tímto mentálním postižením.