Uherské Hradiště – Zpráva o tom, že se téměř po roce na prkna Slováckého divadla vrací herec Zdeněk Trčálek, zapůsobila jako rozbuška. Diváci si okamžitě vybavili veleúspěšnou komedii 1+2=6 a na obě červnové reprízy dokázali vykoupit všechny lístky během jediného dne.

Jiří Hejcman (vlevo) se brání před svým hereckým kolegou. | Foto: archiv Slováckého divadla

Není to ale poslední komediální návrat. Chystá se i další. Už příští týden divadlo začne prodávat vstupenky na obnovenou premiéru komedie Penzion pro svobodné pány.

„Komedie 1+2=6, kde kolega Trčálek hraje jednu z hlavních rolí, byla vyprodána tak rychle, že jsme v divadle řešili, jak s takovým zájem naložit. Rozhodli jsme se naplánovat další tři reprízy,“ říká herec a mluvčí divadla Josef Kubáník. „Diváci ale ruku v ruce s tím žádali i komedii Penzion pro svobodné pány. A protože jejich přání je pro nás na prvním místě, dostanou i ji. Bohužel už to nezvládneme do konce června, ale září není tak daleko,“ dodává Kubáník.

Komedii o jedné noci v penzionu, odkud se nechce rozverné dívce, až to začíná zavánět průšvihem, znají filmoví diváci s Josefem Abrhámem, Ivou Janžurovou a Jiřím Hrzánem. V roce 1967 ji natočil režisér Jiří Krejčík, loni v červnu měla uherskohradišťskou divadelní premiéru v režii Igora Stránského s Jiřím Hejcmanem, Klárou Vojtkovou a Zdeňkem Trčálkem v hlavních rolích. Nebýt nepříjemného zranění zmiňovaného herce, hra by byla jistě mezi uherskohradišťskou komediální elitou. „Dokonale zvládnutá čísla plastické i prosté akrobacie, do detailu promyšleně gagy. Stránský a jeho herci udělali z komedie Penzion pro svobodné pány nový skvost,“ napsal v jedné z recenzí vyhlášený J. P. Kříž.

Obnovená premiéra slavné komedie, za kterou dostal Zdeněk Trčálek cenu kritiky za nejlepší mužský herecký výkon loňského roku, je připravena na 9. září.

Vstupenky jsou v prodeji v pokladně divadla od příštího pátku. Více informací přineseme už tento pátek ve Slováckém deníku.

Josef Kajetán