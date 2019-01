Uherské Hradiště - Krátký přehled kulturních událostí na Slovácku v pátek 24. července a o víkendu 25.-26. července.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

VÝSTAVY

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Slovácké muzeum, Smetanovy sady, hlavní budova: Stálá expozice Slovácko seznamuje se zvyky a životem na Slovácku v průběhu roku, s kroji, způsobem života v jednotlivých podoblastech a s projevy lidového umění. Otevřeno denně 9.00–12.00, 12.30–17.00. Velký sál: Veteš nebo poklad? František Kretz a Slovácké muzeum. Výstava k 95. výročí muzea a výročí Františka Kretze. Potrvá do 20. 9. • Karel Jerie – Lovci dinosaurů, výstava k Letní filmové škole. Zahájení 26. 7. v 17.00. Potrvá do 20. 9.

Galerie Slováckého muzea, Otakarova ulice, Ondřejský sál: Stálá expozice Umění jihovýchodní Moravy – obrazy, sochy, kresby, grafika 19.–20. století (J. Uprka, B. Dvorský, F. Hudeček, I. Vaculková). Přízemní sál: Vratislav Schilder – Život s loutkami. Výstava potrvá do 13. 9. Velký sál: Petra Seidlová – obrazy, kresby. Výstava potrvá do 13. 9. Malý sál: Jiří Hudeček – obrazy, kresby. Výstava potrvá do 2. 8.

KUNOVICE, letecké muzeum

Výstava 22 letadel a vrtulníku Mi–4. Otevírací doba: duben–říjen: pondělí 10.00–12.00, 12.30–17.00, úterý–neděle: 9.00–12.00, 12.30–17.00. Odborný výklad lze předem objednat na tel. 572 556 556, 572 551 370 nebo na info@slovackemuzeum.cz

Knihovna B. B. Buchlovana

Stálá expozice Bedřich Beneš Buchlovan – bibliofilie a umělecké vazby.

UHERSKÝ BROD

Galerie Panský dům

Pamětní síň JUDr. Václava hraběte z Kounic – stálá expozice. • Výtvarná tvorba studentů Gymnázia J. A. Komenského Uherský Brod. Výstava potrvá do 2. 8. Malý výstavní sál: František Kožík (1909–1997), výstava u příležitosti 100. výročí narození českého spisovatele, rodáka z Uh. Brodu. Potrvá do 2. 8.

Dům kultury

Výstava fotografií Gymnázia J. A. Komenského Uherský Brod. Potrvá do 31. 8.

Muzeum J. A. Komenského

Zkusmeto, výstava velkoformátových maleb a pastelů a haptických objektů tří mladých výtvarnic – Marie Ušiakové, Jany Slintákové a Dagmar Kubišové. Výstava potrvá do 16. 8.

UHERSKÝ OSTROH, zámecká galerie

II. malířské sympozium malířů z České a Slovenské republiky. Výstava potrvá od 3. 8. do 20.9.

ŠUMICE, muzeum (budova pošty, 1. patro)

Starožitnosti, lidové zvyky, kroje. Otevřeno kdykoliv na požádání nebo objednávky na telefonu 736 413 938.

KOMŇA, památník J. A. Komenského

Stálá expozice Historie obce a J. A. Komenského (otevřeno kdykoliv na požádání na tel. 572 641 140). Galerie U Špíšků: Dlouhodobá expozice obrazů Jaroslava Stušky, Libora Peřestého, Karoliny Bánkové a fotografie cestovatele Zdeňka Hustáka.

TOPOLNÁ, soubor lidových staveb – Topolná č. p. 90 a 93

Stálá výstavní expozice lidového bydlení a kovářství na Slovácku. Otevřeno pro předem objednané skupiny na telefonu 572 508 247.

VLČNOV

Stálá expozice rolnický dům a hospodářství č. p. 57 ve Vlčnově.

NIVNICE, u kostela

Stálá expozice Nivnická izba, otevřeno na požádání na telefonech 572 694 419 nebo 572 693 625.

DOLNÍ NĚMČÍ, muzeum Na Mlýně

Pozoruhodná památka lidové architektury. Soubor vodního mlýna z 18. století s dochovanými nástroji. Prohlídka je možná po domluvě na telefonu 572 648 721.

MODRÁ, archeoskanzen

Velkomoravské opevněné sídliště středního Pomoraví z 9. století. Otvírací doba: od 1. 5. do 31. 10. po–ne 9.00–17.00, od 1. 11. do 30. 4. dle zájmu veřejnosti, nutno domluvit předem na tel. 777 807 368.

BOJKOVICE, prostory informačního centra

Výstava prací žáků Základní umělecké školy Bojkovice. Portvá do 31. 8.

VELEHRAD, galerie malíře Františka Kubiny

Olejomalby z okolí Chřibů a Pomoraví, hájovny, hrady, chalupy, kytice ze Slovácka. Otevřeno denně od 10.00 do 18.00 nebo na požádání na telefonním čísle 572 571 214. Stálá prodejní expozice.

STARÉ MĚSTO, městská knihovna

Škola a tvorba, práce žáků a absolventů výtvarného oboru ve školním roce 2008/2009. Výstava potrvá do 26. 8.

BUCHLOV, Muzeum Podhradí

Výstava obrazů s tematikou Buchlova výtvarníka Crirada Kuboška. Potrvá do 12. 8.

BUCHLOVICE, státní zámek

Rok ve Vlčnově 1945–46, národopisný dokument fotografií Josefa Beneše a Františka Tomíška zachycující život na slovácké vesnici v průběhu jednoho roku. Výstava potrvá do 4. 10.

DIVADLO

STARÉ MĚSTO, hřiště za sokolovnou

26. 7. Tonka Šibenice, hraje Divadlo Brod. Začátek ve 20.00.

KINO

UHERSKÉ HRADIŠTĚ, kino Hvězda

24. 7.–2. 8. XXXV. letní filmová škola

UHERSKÝ BROD, letní kino

24. 7. Nedodržený slib (21.00)

25. 7. Hotel pro psy (21.00)

POLEŠOVICE

26. 7. Děti noci (20.00)

KONCERTY, DISCO, ZÁBAVY, FESTIVALY

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Gyros bar

26. 7. Country večer s Kalíškem. Začátek ve 20.00.

Zahrádka orlovny

26. 7. Tabák – Kabát revival a Praetorian. Začátek v 15.00.

TOPOLNÁ, kulturní středisko Bůrovce

24. 7. Pravý ruský večírek + DJ Meyw.

25. 7. Scarlet Rose + předkapela Darkil + vzpomínková diskotéka a rockotéka – DJ Chris.

MAŘATICE, městské kulturní zařízení

25. 7. Večer s cimbálovou muzikou Ženičky s primáškou Kateřinou Říhovou. Začátek v 18.00.

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES, lázeňský park

26. 7. Nedělní odpoledne s dechovkou, hraje dechová hudba Novovešťanka. Začátek ve 14.00.

UHERSKÝ OSTROH, U Fryčků

24. 7. Vánoční zábava s tradičním bramborovým salátem a kaprem, hraje country kapela Vjetr z hor. Začátek v 19.00.

PITÍN, chata Skalí

25. 7. Myslivecký výlet, k tanci a poslechu hraje dechová hudba Borověnka, zvěřinové speciality, dobré pití a bohatá tombola. Začátek v 16.00.

SUCHÁ LOZ, areál Lubná

24. 7.–26. 7. Iron Moto Weekend, tradiční motosraz s bohatým programem, Gate of Sorrow, Dymytry, AC/DC revival, Tři Sestry revival, Badyan/Sekáč Band, Fourth Face, Elektrick Man, HBS, fire show, soutěže, vyjížďka.

KUDLOVICE, areál TJ

25. 7. 20 let naživo, křest DVD skupiny Halogen, kmotr David Spilka, hosté Darkil a Vindex. Začátek v 17.00.

OSTROŽSKÁ LHOTA, hřiště SK

24. 7. Předhodová zábava, hrají skupina Tabák a DJ Iron. Začátek ve 20.00.

25. 7.–26. 7. Slovácké hody s právem, hrají skupina Gong a DJ Iron, dechová hudba Blatnička. Začátky ve 20.00.

KOMŇA, hřiště za sokolovnou

26. 7. Přehlídka dechových hudeb u příležitosti křtu prvního CD dechové hudby Komňané, vystoupí Hrozenčané, Březovjané, Hradčovjanka a Komňané. Začátek v 15.00. Od 19.00 hraje Hradčovjanka, pořadem provází Vladimír Salčák.

VELKÁ JAVORINA, aAreál u Holubyho chaty

26. 7. Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Javořině.

VLČNOV, vlčnovská búda č. 22

25. 7. Hodové zpívání, vystoupí mužské sbory ze Šardic, Boršic u Blatnice, Vápenic, Vlčnova a ženské sbory z Kudlovic, Dolních Dujanovic a Vlčnovské búdové umělkyně. Doprovází cimbálová muzika Durancia. Začátek v 16.00.