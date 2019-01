Uherské Hradiště - Krátký přehled kulturních událostí na Slovácku o víkendu 24.-25. dubna.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

VÝSTAVY

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Slovácké muzeum, Smetanovy sady, hlavní budova: Stálá expozice Slovácko seznamuje se zvyky a životem na Slovácku v průběhu roku, s kroji, způsobem života v jednotlivých podoblastech a s projevy lidového umění. Otevřeno denně 9.00–12.00, 12.30–17.00. Velký sál: (AB)normalizace, výstava fotografií Jindřicha Štreita. Potrvá do 30. 5. Malý sál: Pozdraveno budiž světlo, výstava přibližuje historii svícení začínající u svíček či loučí a končí moderními elektrickými lampami a lustry. Přísálí: Výstava Výsledky rukodělného kurzu – vizovické pečivo. Potrvá do 2. 5.

Galerie Slováckého muzea, Otakarova ulice, Ondřejský sál: Stálá expozice Umění jihovýchodní Moravy – obrazy, sochy, kresby, grafika 19.–20. století (J. Uprka, B. Dvorský, F. Hudeček, I. Vaculková). Velký a malý sál: Vladimír Vašíček – Obrazy, kresby. Paleta žhavená sluncem jihu Moravy. Potrvá do 6. 6.

Ateliér výtvarných a knihvazačských služeb Jilíková, Palackého náměstí: Výstava fotografií Františka Pavlici – Slovácký rok. Potrvá do konce dubna.

Galerie Vladímíra Hrocha: Výstava uměleckých děl z mezinárodního výtvarně–literárního sympozia ORA ET ARS – Skalka – ORA ET ARS VIATOR. Potrvá do 29. 4.

STARÉ MĚSTO, Památník Velké Moravy: Objekt je po rekonstrukci znovu otevřen. Otvírací doba denně 9.00–12.00, 12.30–17.00.

23. 4. Noc s Mojslavem, doprovodný program v Památníku Velké Moravy. Jedinečná příležitost prohlédnout si pohřebiště se základy kostela v doprovodu velkomoravského velmože Mojslava, který ožije jen na tuto noc. Začátky v 21.00 a 23.00.

KUNOVICE, letecké muzeum: Návštěvníci si mohou prohlédnout vrtulník Mi–4 a dalších 22 letadel. Polovinu z nich tvoří stroje vyráběné v kunovických závodech, a to včetně prototypu letounu XL–610, který není vystaven v žádném jiném leteckém muzeu. Otvírací doba: duben–říjen: pondělí 10.00–12.00, 12.30–17.00, úterý–neděle 9.00–12.00, 12.30–17.00. Odborný výklad lze objednat předem na tel. 572 556 556, 572 551 370 nebo na e–mailové adrese: info@slovackemuzeum.cz

UHERSKÝ BROD

Galerie Panský dům: Pamětní síň JUDr. Václava hraběte z Kounic – stálá expozice. • Vlastimil Mahdal – retrospektiva, výběr z tvorby z let 1972–2010. Potrvá do 25. 4.

Dům kultury, foyer: Ivan Prokop – Hudební fotografie. Výstava potrvá do 31. 5.

MODRÁ, archeoskanzen: Velkomoravské opevněné sídliště středního Pomoraví z 9. století. Otvírací doba: od 1. 5. do 31. 10. po – ne 9.00– 17.00, od 1. 11. do 30. 4. dle zájmu veřejnosti, nutno domluvit předem na telefonním čísle 777 807 368. Hlavní budova: Výstava velehradského malíře Jaroslava Stušky – Krajiny a regionální pověsti v obrazech. Potrvá do 9. 5.

KUNOVICE, obřadní síň městského úřadu: Výstava k nedožitým 95. narozeninám kunovického rodáka, člena paraskupiny BIOSCOP, příslušníka čs. zahraniční armády ve Velké Británii Jana Hrubého, podplukovníka in memoriam. Potrvá do 27. 4.

HRADČOVICE, malý sál obecního úřadu: Akademický malíř Emil Holub (1885–1940), k 70. výročí úmrtí významné osobnosti Hradčovic a okolí. Výstava potrvá do 30. 4.

DIVADLO

UHERSKÉ HRADIŠTĚ, Slovácké divadlo

24. 4. Emilia Galotti (19.00)

25. 4. Bambiland (19.00)

Klub kultury: 25. 4. Jak se Honza učil čarovat, hraje Divadlo Pohádka Praha. Začátek v 15.00.

VÉSKY, městské kulturní zařízení: 30. 4. Norman Robbins: Hrobka, hrají Morkovští ochotníci. Začátek v 19.00.

KINO

UHERSKÉ HRADIŠTĚ, kino Hvězda

24. 4. Alenka v říši divů 3D (16.00)

24. 4. Přestupný rok (18.00)

24. 4. Milý Johne (20.00)

25. 4. Milý Johne (17.30)

25. 4. Přestupný rok (20.00)

UHERSKÝ BROD, kino Máj

25. 4. Smlouva s vrahem (20.00)

KUNOVICE, kino Lípa

25. 4. Morganovi (17.00, 19.30)

HLUK, městské kino

24. 4. a 25. 4. Sherlock Holmes (20.00)

25. 4. Alvin a Chipmunkové 2 (15.00, 17.00)

KONCERTY, DISCO, KOŠTY, CIMBÁL

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Klub kultury: 24. 4. Vystoupení k 10. výročí založení FS Cifra. Předpremiéra s natáčením DVD se uskuteční 23. 4. Začátky v 19.30.

Klub Mír:24. 4. Instala metal Fest, vystoupí Hysteria, Interitus, Rimortis, Tchoři. Začátek ve 20.00.

SADY, městské kulturní zařízení: 24. 4. Výstava vín, hraje cimbálová muzika Mladí Burčáci. Začátek ve 14.00.

TOPOLNÁ, kulturní středisko Bůrovce: 24. 4. Sonne Edition 9. Začátek ve 200.00.

BŘEZOLUPY, Angel club

24. 4. Řádnej rockovej večer, hrají Harlej, Reach + host.

UHERSKÝ BROD, Sloupový sál Muzea J. A. K.: 25. 4. Slavnostní koncert k 65. výročí osvobození města Uh. Brodu, účinkuje trio Musica Dolce Vita s programem Klenoty české hudby. Začátek v 17.00.

UHERSKÝ OSTROH, střelnice: 24. 4. Leciánova bota, festival teenagerovských kapel. Začátek ve 13.00.

HLUK, Tvrz: 24. 4. Jarní country bál, hraje skupina Jižané. Začátek ve 20.00.

STRÁNÍ: 24. 4. Oslavy 65. výročí obce, přednášky, promítání, pietní akt u pomníku padlých, ukázky výstroje a výzbroje, rekonstrukce bitvy.