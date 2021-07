Nebýt koronavirové pandemie mohli se tu vyznavači vína sejít, jak už je léta tradicí, o první červnové sobotě. Loni to bylo kvůli covidu až 15. srpna.

„Spoléhám na to, že v sobotu bude otevřeno všech 17 vinných sklípků, což by byl rekord. Na dvacet vinařů nabídne vínomilcům k ochutnání bezmála dvě stě vzorků mladých i archivních vín. Při jejich koštování se mohou návštěvníci zaposlouchat do slováckých a lidových písniček v podání staroměstské cimbálové muziky Špica, ženského a mužského pěveckého sboru z Kudlovic,“ svěřil se Libor Koudelníček, předseda pořádajícího spolku.

Který z vinařů bude letos v Hubáčkově ulic poctěn titulem Posel s. Urbana, to pořadatelé nedrží přísně pod pokličkou. V sobotu to bude zlechovský vinař Břetislav Jakubík. Aby víno mohli ochutnat i řidiči motorových vozidel, zajistili letos vinaři z Hubáčkovy ulice speciální autobus, který návštěvníky odveze v 14.30 hodin z autobusového nádraží v Uherském Hradišti do Kudlovic.

Postupně bude přibírat zájemce o košt ve vesnicích, jimiž bude směrem do Kudlovic projíždět. Ve 22.15 hodin, kdy akce skončí, je pak odveze zpět do metropole Slovácka. Zastavovat bude ve Starém Městě, na vlakovém nádraží a zastávce v Huštěnovicích a v Babicích.

Před vlastním koštem požehná vinným mokům buchlovický farář Rudolf Chmelař.