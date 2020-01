The Plastic People of the Universe vystoupí v klubu Mír

Do uherskohradišťského klubu Mír míří v sobotu 11. ledna The Plastic People of the Universe, legenda rockové avantgardy z období let 1968 - 1988, která předloni oslavila 50 let existence.

The Plastic People Of The Universe | Foto: Modrá Vopice