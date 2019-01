Uherské Hradiště /ROZHOVOR/ - Jeden z listopadových víkendů tradičně patří Dnu dětské knihy. V Uherském Hradišti se akce uskuteční už podesáté. Sobota bude v Knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana věnovaná dětem, které budou vystupovat a pro které budou číst herci Slováckého divadla. Knihovnice dětského oddělení Hana Hanáčková a Miroslava Čápová prozradily Deníku, jak je to se čtením u dětí a které knihy mají děti nejradši.

Programy pro děti a o knihy pro ně se starají dvě knihovnice, Mirka Čápová a Hana Hanáčková. | Foto: DENÍK/Pavel Bohun

Jsou ještě dnes „v kurzu" mezi malými čtenáři klasické pohádky?

Děti klasické pohádky znají jak z domu, tak ze školky i školy. Pohádkové knížky se stále půjčují, napomáhají tomu filmové adaptace v televizních pořadech pro děti. Ke klasickým pohádkám děti často přivádějí kromě rodičů i prarodiče.

O jaký žánr popřípadě autora je největší zájem ve věkové kategorii do 10 let a nad 10 let?

Mladší děti upřednostňují příběhovou prózu, a opět vysílání nejrůznějších televizních stanic ovlivňuje vkus a výběr knih. Z českých večerníčkových příběhů to je Kanafásek, Krkonošské pohádky, Rákosníček ; ze zahraničních například Máša a medvěd, Bořek stavitel, Mašinka Tomáš, prasátko Peppa nebo disneyovky. Starší děti milují komiksy, hororové příběhy a fantasy.

Den dětské knihy se koná už podesáté, co toto pravidelné setkávání s malými čtenáři knihovně přináší? Chodí na program i děti, které nenavštěvují knihovnu? Přiláká je to do ní chodit?

Je to příležitost hlavně pro rodiny s dětmi navštívit během sobotního dopoledne program v knihovně a případně pořídit dětem průkazku do knihovny. Přicházejí nejen naši věrní čtenáři, ale také ti, kteří jsou zde poprvé. Ale nejen Dny pro dětskou knihu nám přivádějí nové čtenáře, z dalších projektů jmenujme například pasování prvňáčků či čtené večerníčky.

V jaké věkové kategorii je nejpočetnější skupina čtenářů v hradišťském dětském oddělení? A čím to podle vás je?

Naše oddělení pro děti navštěvují děti různorodého věku, nejmladší přicházejí s rodiči, ti starší hned po školním vyučování či při čekání na odpolední volnočasové aktivity, případně na odjezdy autobusů. Každá věková skupina je rovnoměrně rozložena mezi otevírací dobou knihovny. Příjemné prostředí láká děti k setkávání s vrstevníky v prostorách knihovny, bonusem může být i přístup na počítač či free wifi.

Obecně se neustále mluví o tom, že lidé nečtou, že děti nečtou. Jaký vývoj sledujete za poslední léta vy? Snižuje nebo zvyšuje se počet registrovaných?

Zájem dětí o knížky je podle nás stále stejný. Setkáváme se s dětmi, které do knihovny přijít chtějí a které čtou. Při dopoledních pořadech pro školy chceme děti uvést do světa literatury, ukázat jim krásu čteného slova. Ale největší podíl na výchově ke čtení má rodinná výchova. Vždyť tam, kde čtou rodiče, nemají děti problém sáhnout po knIze.

Jaké téma je dnes mezi dětmi populární a jak často se „trendy" v dětské literatuře mění?

Moderní počítačové technologie vytláčí klasické dobrodružné příběhy, indiánky, verneovky a foglarovky, ale ani tyto knížky nezůstávají na okraji čtenářského zájmu. V současné době děti inklinují k fantasy příběhům a hororům. Populární jsou Já, JůTuber, Deník malého poseroutky, Darren Shan či Hraničářův učeň, Percy Jackson, Harry Potter, ale také Čtyřlístek, Asterix, Garfield, Lichožrouti, Sofie První, Pokémoni, MineCraft nebo Mimoni.

Jaké knihy patří mezi TOP 10 nejčtenější dětských knihv hradišťské knihovně?

Nedá se vybrat pouze 10 titulů, rozptyl dětského čtenářského zájmu je hodně široký, určuje ho žánr i věk dětí. Mezi nejpůjčovanější knihy u nás patří všechny díly Deníků malého poseroutky od Jeffa Kinneyho a Harry Potter od J. K. Rowlingové. Od rakouského autora Thomase Breziny se půjčují hlavně detektivní příběhy, za všechny jmenujme sérii knih pro děti Případ pro tebe a Klub tygrů a Deníky mimoňky R. R. Russelové. Malí čtenáři vyhledávají příběhy o současných dětech, knihy Ivony Březinové, Petry Braunové, Miloše Kratochvíla a Jiřího Žáčka, zapomenout nesmíme na klasiku v podobě Dětí z Bullerbynu Astrid Lindgrenové a zvířátkové Příběhy se šťastným koncem.

A jak je to u starších dětí?

Starší čtenáři milují horory – nejvíce se půjčuje Madame Okta z cyklu Příběhy Darrena Shana. Z humorných knih jmenujme Mikulášovy patálie od René Goscinnyho, od něhož často půjčujeme také komiksy s Asterixem, z komiksových knih je stále velmi oblíbený Čtyřlístek a Simpsonovi. Samozřejmě mezi nejpůjčovanější knihy patří také Letopisy Narnie, Percy Jackson a série Bohové Olympu, Star Wars, Odkaz Dračích jezdců – Eragon, Eldest, Brisingr a mezi nejvíce žádané hity lze zařadit série Johna Flanagana Hraničářův učeň i další fantasy příběhy. Dospívající vyhledávají i knihy podle filmových předloh – Hunger Games, Škola noci, Labyrint, Nástroje smrti, Selekce nebo Škola dobra a zla.