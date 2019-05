Do soutěže se nakonec přihlásilo 5 škol z blízkého okolí. Dvojice vtipných moderátorů Nikola Maurerová a Tomáš Hyjánek uvedla na pódium zpěváky ze ZŠ Staré Město, Velehrad, Červená cesta, Polešovice a Za Alejí.

Na úvod vystoupil pěvecký kroužek s písní Super Trouper od skupiny Abba, která měla upravený text napasovaný na Superstar.

Soutěž se rozdělila do 2 kategorií. 1.kategorie určená žákům 6.-7.tříd, byla velmi silně zastoupena a porota složená ze zástupců jednotlivých škol měla velmi těžkou úlohu. 12 soutěžících se prezentovalo vlastním výběrem písní s karaoke doprovodem. Diváci z řad žáků si mohli procvičit nejen slovenský jazyk ale i anglický.

Zpestření přineslo duo chlapců v podání Šimona Mergentala a Viktora Talaše, kteří si střihli Káju Gotta a Leoše Mareše v písni Být stále mlád. Svým výkonem také zaujal Jan Pikner písní Let it snow od Franka Sinatry. Porota nakonec ocenila 1.místem výkon Magdaleny Křížové ze ZŠ Červená Cesta, která zaujala těžkou písničkou od Andry Day Rise up.

Z druhé kategorie, která byla určena žákům 8. a 9. tříd, vybrala porota ostřílenou Janu Klečkovou ze ZŠ Polešovice s procítěně zazpívanou písní Love of my love.

IVANA VAĎUROVÁ