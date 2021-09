Spí nebo nespí? Zjistíte ve Slováckém muzeu

Zajímá vás, co se děje ve výstavě Tajný život medvídků, když se večer setmí? Co myslíte, usínají naši plyšáci únavou, nebo v tento čas ožívají? Pokud byste tuto hádanku chtěli rozlousknout, přijďte v pátek 3. září od 18.00 do 22.00 hodin do hlavní budovy Slováckého muzea.

„Všichni v muzeu vzpomínáme, jaké to bylo krásné, když probíhala výstava o životě noční zvěře. Les je les a ten v noci umí být pro lidi, kteří jsou v noci zvyklí na pohodlí domova hodně překvapivý. I při této výstavě jsme zjistili, že se v ní přes noc něco děje,“ vzpomíná a poodkrývá nečekané zjištění Petra Tománková, programová pracovnice muzea. „Každé ráno najdeme nedopitý čaj v pokojíku, rozečtenou knihu v knihovně, pohozenou prachovku na zemi a pokaždé sedět partu medvíďat u puštěné televize,“ kroutí hlavou Tománková. Než se děti vydají zkoumat noční život v Brumbálkově mohou se zaposlouchat do pohádky O statečném medvídkovi. Během pátrací akce si mohou odskočit do tvořivé dílničky. „Prosíme všechny děti, aby přišly a pomohly nám přijít na kloub této muzejní záhady. Domů nikdo neodejde s prázdnou, vyrábět budeme svítícího medvídka nebo roztomilého plyšáčka,“ prosí Tománková a zároveň nabízí odměnu za pomoc za pátrání. Autor: Pavel Princ