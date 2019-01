Uherské Hradiště /ANKETA/ - Takový začátek roku ve Slováckém divadle nepamatují. Minulý týden měla premiéru novinka Oskar a růžová paní doprovázená samými superlativy, a to se očekává další bonbónek v podobě dramatu Kalibův zločin. Slovácké divadlo je zkrátka ve formě.

Hlavní roli si zahrál Josef Kubáník. Na snímku s Davidem Vaculíkem. | Foto: DENÍK/archiv

Oskar a růžová paní je tragikomický příběh desetiletého Oskara, který v nemocnici umírá na leukémii, ale díky temperamentní ošetřovatelce babi Růženě prožije poslední dny naplno a obklopený láskou. Režisérka Zoja Mikotová vytvořila jímavou podívanou, při níž se hlediště otřásalo smíchem, aby vzápětí strnulo v tiché obavě, co se stane dál. Inscenace vyvolala nadšení v podobě nekonečného potlesku vestoje. „To byl zážitek, ze kterého budu žít ještě hodně dlouho,“ svěřila se třicetiletá Jana Vlčková, která si díky velkému zážitku na poslední chvíli stačila pořídit předplatné, aby si jej mohla vychutnat znovu. Oskar a růžová paní s Josefem Kubáníkem a legendární Květou Fialovou se zaručeně zařadí mezi to nejlepší, co má Slovácké divadlo na repertoáru.

Uherskohradišťští divadelníci mají ale plné rukávy dalších trumfů. Druhou premiérou bude totiž už na začátku února novinka divadelního mága J. A. Pitínského nazvaná Kalibův zločin. „Očekávám, že Pitínského zpracování tohoto vesnického dramatu bude velkou událostí,“ nechal se slyšet ve vysílání ČT24 divadelní recenzent Jan Kerbr. „S herci Slováckého divadla na sebe totiž mimořádně slyší a ze vzájemné spolupráce je pokaždé velký úspěch,“ doplnil. Jen na připomenutí byl to J. A. Pitínský, díky kterému se Slovácké divadlo dostalo do žebříčků nejvýše oceňovaných inscenací ať už s Liškou Bystrouškou, Divou Bárou a dalšími. První únorovou sobotu se herci chystají ohromit opět.

Hned poté se vrhnou na přípravu muzikálu Kdyby tisíc klarinetů v režii Igora Stránského. A i pak se diváci mají nač těšit. Na jevišti budou znít za doprovodu živé kapely všechny slavné hity Babeta, Tereza, Je nebezpečné dotýkat se hvězd a další a další. Přípravy všech inscenací budeme dále sledovat.

Řekli o novince letošního roku Oskar a růžová paní Naďa Konvalinková, herečka

Bylo to tak krásné, že mi pořád ještě běhá mráz po zádech. Kamil Pulec, herec

Skláním se před kolegy ze Slováckého divadla. Bylo to naprosto strhující. Jiří Hromada, herec a prezident Herecké asociace

Nemám slova, to byla ryzí krása. Řekl jsem si, že navštívím víc moravských divadel, ale už se mi vůbec nikam nechce. Vím totiž, že nikde nic lepšího neuvidím. Igor Stránský, ředitel Slováckého divadla

Týden před premiérou jsem se chodil dívat na zkoušky, se zatajeným dechem jsem sledoval, aby se nic nepokazilo a aby to, co kolegové do inscenace vložili, do premiéry vydrželo. Dnes můžu pyšně říct: Vyšlo to. Bravo! Jitka Josková, herečka

To je něco tak krásného, že to ve vás doznívá hodiny, dny a pořád máte nad čím přemýšlet. Hodnocení kritika J. P. Kříže Premiéru slovácké divadelní novinky Oskar a růžová paní s Josefem Kubáníkem a Květou Fialovou v hlavních rolích navštívil i známý divadelní kritik J. P. Kříž. Do Uherského Hradiště nezavítal poprvé. Na konto herců Slováckého divadla však většinou pěje především slova chvály. Stejně tomu bylo i po této premiéře. Z jeho úst zaznělo následující hodnocení: To je inscenace s tak velkými hereckými výkony, že já sám budu představitele hlavních rolí nominovat na nejvyšší divadelní ocenění.

Josef Kajetán