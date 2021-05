„Zájem diváků je překvapivě velký, už několik týdnů se nás ptají, kdy budou moct zase přijít a jsme rádi, že ten čas nastává právě teď,” sdělil herec a mluvčí divadla Josef Kubáník.

Uherskohradišťská scéna podle něj začne splácet pomyslné dluhy předplatitelům a od prvního dne představí nejnovější komedii Perfect Days.

Tu v uplynulých týdnech nastudoval tým režiséra Mikoláše Tyce s Terezou Novotnou v hlavní roli čtyřicátnice, která touží po životní změně a nakonec se jí opravdu dočká. Filmoví diváci příběh znají ze snímku Aice Nellis, kde ústřední postavu vytvořila Ivana Chýlková.

„Je to symbolické, že startujeme právě tímto titulem, ale skutečně věříme, že perfektní dny se vracejí,” je přesvědčený Josef Kubáník.

Dalšími tituly, které do hlediště lákají i diváky bez předplatného, jsou osvědčené hity. Ve středu se tak publikum může těšit na Rychlé šípy a o den později zahraje herecký čtyřlístek Tomáš Šulaj, Pavel Šupina, Klára Vojtková a Petra Staňková úspěšné Dva úplně nahé muže, které nastudoval umělecký šéf Lukáš Kopecký.

„Těší nás, že většina lístků je prodaná a zbývají už poslední desítky volných vstupenek,” poznamenala manažerka divadla Jitka Honsová.

Kromě zmiňovaných titulů připravují divadelníci slavnou shakespearovskou tragédii Romeo a Julie, kterou uvedou v romantickém prostředí nádvoří uherskohradišťské Reduty v druhé polovině června v režii Lukáše Kopeckého a s Pavelm Šupinou a Petrou Staňkovou v titulních rolích.

Za jakých podmínek se může do divadla?

Divadlo hraje pro polovinu kapacity sálu

Diváci musí splnit jednu ze tří podmínek (písemně či elektronicky):

14 dní od ukončení očkování

Do 90 dnů od prodělání nemoci covid-19

Potvrzení negativního POC antigenního testu ne starší 72 hodin nebo potvrzení negativního PCR testu ne starší 7 dní. U dětí do 6 let není testování požadováno, mladší 18 let mohou mít potvrzení o bezinfekčnosti od své školy či od zákonného zástupce. Potvrzení bude každému divákovi kontrolováno při vstupu do divadla. Domácí samotest nestačí, stejně jako o potvrzení o protilátkách.

Od příchodu do odchodu z divadla je třeba mít nasazený respirátor FFP2. Je možné jej zakoupit i v pokladně divadla.

„Ve zvýšené míře pravidelně desinfikujeme veškeré prostory divadla. Stejně jako diváci i my dbáme na přísné podmínky testování a dodržování hygienických pravidel,“ ubezpečuje manažerka Slováckého divadla Jitka Honsová.