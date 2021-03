S hostujícím režisérem Mikolášem Tycem začala šestice herců připravovat novinku Perfect Days. Tu mohou diváci znát ze stejnojmenného filmového zpracování režisérkou Alicí Nellis.

„Uvedeme situační romantickou komedii. A to s humorem, nadhledem a důrazem na lidskost,“ řekl na zahajovací zkoušce režisér Tyc, který se do Uherského Hradiště vrátil už podruhé. V roce 2016 na slovácké scéně inscenoval úspěšný crazy muzikál Hra o pyžama.

„Mám Perfect Days moc rád. Ukrývá v sobě lehkost a schopnost říct jednoduchou věc - že i když se mi děje něco těžkého, není to vždycky tragédie a musíme to zvládnout. A to je v dnešní době čím dál důležitější,“ svěřuje se Mikoláš Tyc.

O čem novinka Slováckého divadla pojednává? Barbara, kterou si zahraje Tereza Novotná, je úspěšná, známá a krásná žena, která se vypracovala v televizní hvězdu. Má vše, co by si člověk mohl přát, ke štěstí jí však stále něco chybí – dítě. Ale jak k němu přijít, když muže nemá a vlastně ani nechce, a čtyřicítka se nebezpečně blíží?

Dějem vzápětí zamíchá Barbařina svérázná matka Sadie v podání Jaroslavy Tihelkové, nejlepší kamarádka Alice ztvárněná Irenou Vackovou, homosexuální přítel Brendan obsazený Davidem Vaculíkem, bývalý manžel Dave Josef Kubáník a krásný mladík Grant - toho vytvoří Pavel Šupina.

„Už od začátku zkoušení Perfect Days mám pocit, že se s režisérem Mikolášem Tycem známe dlouho, i když jsem se s ním v minulosti potkala jen letmo. Takže si myslím, že to bude fajn spolupráce a moc se na ni těším,” říká představitelka hlavní role Tereza Novotná.

Premiéra konverzační komedie Perfect Days, na které spolupracují i dramaturgyně Markéta Špetíková, výtvarnice kostýmů Aneta Grňáková, scénograf Karel Čapek a skladatel Robin Schenk, je prozatím naplánovaná na polovinu dubna.

„Je jisté, že v tu dobu diváci do divadla nepřijdou, ale to na chuti, s jakou Perfect Days připravujeme, nic nemění a těšíme se, až novinku v plné parádě představíme,” uzavírá režisér Tyc.