„Do prázdnin uvedeme pouze šest představení a nepochybuji, že to bude patřit k těm nejsilnějším diváckým zážitkům,” slibuje herec a mluvčí slovácké scény Josef Kubáník.

Divadelnáci přiznávají, že vhodné místo, které by splňovalo všechny jejich požadavky, dlouho hledali. „Měli jsme několik tipů, ale vždycky se našlo něco, co naší představě mimořádně atraktivní podívané překáželo, až jsme objevili nádvoří Reduty. Výhled na jednu z dominant Uherského Hradiště, Chrám Františka Xaverského a k tomu nesmrtelné verše Williama Shekespeara je něco, co hned tak člověk nezažije,” prozrazuje manažerka uherskhradišťského divadla Jitka Honsová a přiznává, že je diváckým zájmem potěšena.

„Z celkových 1200 vstupenek zbývají poslední tři stovky, což je vzhledem k tomu, že jsme předprodej spustili před pěti dny, velké a příjemné překvapení.”

Mám z Romea respekt, říká Pavel Šupina

Režisér Lukáš Kopecký do titulních rolí obsadil Pavla Šupinu a Petru Staňkovou.

„Mám z Romea obrovský respekt, ale chci se s tím porvat, jak nejlépe dovedu. Je to velká výzva,“ prozrazuje nový představitel Romea a jeho herecká partnerka Petra Staňková jej doplňuje.

„Jako malá jsem měla pocit, že je Julie taková uvzdychaná, utrápená holka, která si navíc neumí doma sjednat pořádek. A protože já jsem byla od malička prostořeká a muselo být po mém, tak mě ta role nějak nelákala. Nejspíš mi teď za tohle mé mínění dá pěkně zabrat,“ usmívá se oblíbená herečka.

V dalších rolích nesmrtelného milostného příběhu si zahrají Tomáš Šulaj, Zdeněk Trčálek, Jiří Hejcman, Josef Kubáník, jako chůva se představí Irena Vacková, diváci se mohou těšit i na Pavlínu Hejcmanovou, Jitku Hlaváčovou a další. Premiéra inscenace plné šermů, barevných kostýmů, živé hudby a silných veršů v novém překladu Pavla Drábka čeká publikum 25. června, do začátku prázdnin herci odehrají ještě dalších pět představení.

William Shakespeare: Romeo a Julie

Překlad: Pavel Drábek

Režie: Lukáš Kopecký

Dramaturgie: Markéta Špetíková

Hudba: Josef Klíč

Výprava: Veronika Watzková

Hrají: Pavel Šupina, Petra Staňková, Tomáš Šulaj, Irena Vacková, Zdeněk Trčálek, Pavlína Hejcmanová, Pavel Hromádka, Jitka Hlaváčová, Pavel Majkus, Josef Kubáník, František Maňák, Jiří Hejcman a Martin Vrtáček.

Premiéra: 25. června 2021, další reprízy 26., 28., 29., 30. června a 1. července