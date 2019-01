Uherské Hradiště /FOTOGALERIE, VIDEO/ -Provokativní, ale místy velmi napínavá a až detektivní zápletka se prolíná novou inscenací Slováckého divadla Očištění. Diváci nahlédnou do osudu jednoho spisovatele, ale také do zákulisí televizního studia, které v jeho životě odstartuje sled neuvěřitelných událostí.

Novou komedii známého dramatika a filmového režiséra Petra Zelenky, který je podepsaný například pod filmy Knoflíkáři či Příběhy obyčejného šílenství, režíruje Zdeněk Dušek. Hlavní roli vytvoří Tomáš Šulaj. „Byl to trochu šok,“ vzpomíná herec na chvíle, kdy si hru poprvé přečetl. „A když jsem si uvědomil, že se to, o čem se tam hraje, může skutečně stát, tak je to šok dvojnásobný,“ dodává před premiérou tajemně. Slavnostní premiéra za účasti autora proběhne ve Slováckém divadle v sobotu v 19.00 hodin.

Josef Kajetán