„Půjde o jediné předprázdninové představení očekávaného titulu a uvedeme je na Kolejním nádvoří v centru Uherského Hradiště, tedy pod širým nebem,” říká herec a mluvčí slovácké scény Josef Kubáník.

„Není moc děl, které když zazní, v člověku zarezonují a on se zachvěje. Jesus Christ Superstar mezi ně patří. Když použiju horolezeckou terminologii, pustili jsme se do divadelní osmitisícovky,“ prohlásil režisér Dodo Gombár, který stojí za celým nastudováním mimořádně obtížného, ale zároveň i ambiciózního projektu.

Slovácké divadlo světové muzikálové tituly uvádí pravidelně a ve shodě s diváky je obdivuje i kritika. Důkazem může být nejenom s více než stovkou repríz hrané Donaha!, jež představiteli hlavní role Tomáši Šulajovi vyneslo muzikálovou Thálii, ale také Chicago, které je na repertoáru s velkým úspěchem dodnes a zaznamenalo hned dvě nominace na Thálie.

Tomáš Šulaj byl režisérem Gombárem obsazený i muzikálu Jesus Christ Superstar, kde vytvoří postavu Jidáše Iškariotského.

„Je to velká výzva, ale těch se v našem divadle nebojíme. Jsem přesvědčený, že tu divadelní osmitisícovku pokoříme,” prohlásil oblíbený Tomáš Šulaj. Jeho jevištním protihráčem, který vytvoří titulní roli bude hostující Tomáš David. „Je to pro mě je životní výzva. V podstatě se na to připravuju už rok,” přiznal herec, jenž byl na muzikálovou Thálii rovněž nominovaný.

Premiéra muzikálové novinky Slováckého divadla je naplánovaná na první říjnovou sobotu. Vstupenky na jedinou předpremiéru 7. 7. v 17.00 hodin jsou k dispozici na webu Slováckého léta. Zájem je obrovský. Pár hodin od spuštění předprodeje, je většina lístků vyprodána.

Jesus Christ Superstar

Hudba Andrew Lloyd Webber

Originální libreto: Tim Rice

Přebásnil: Michael Prostějovský

Režie: Dodo Gombár

Výprava: Eva Jiřikovská

Hudební nastudování: Josef Fojta

Pěvecké nastudování: Petr Svozílek

Choreografie: Linda Fernandez Saez

Dramaturgie: Iva Šulajová

Hrají: Tomáš Šulaj, Tomáš David j. h., Pavel Majkus, Pavel Hromádka, Jitka Hlaváčová, Kristýna Daňhelová j. h., Zdeněk Trčálek, Jiří Hejcman, Pavel Šupina, Pavlína Hejcmanová, Tereza Novotná, Martin Vrtáček, David Vaculík a další