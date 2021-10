Uherskohradišťský soubor nastudoval příběh posledních dnů Ježíše Krista v režii etablovaného Doda Gombára, který do hlavních rolí obsadil držitele muzikálové Thálie Tomáše Šulaje, Tomáše Davida, Kristýnu Daňhelovou a s nimi téměř celý soubor Slováckého divadla.

Divadelní osmitisícovka

„Není moc dramaticko-literárních děl, které, když zazní, v člověku zarezonujía on se zachvěje. Jesus Christ Superstar mezi ně patří. Když použiju horolezeckou terminologii, pouštíme se do divadelní osmitisícovky,“ řekl na začátku zkoušení inscenace režisér Dodo Gombár.

Dnesv její přípravě nachází i souvislosti se situací, kterou procházíme.

„Jistoty a pevné body jsou ohrožené. Dnes si stoupnete v 7 hodin na jeviště a děláte, co milujete,a není jisté, že tam budete moct být i zítra. Do podobné doby spadá i příchod anarchisty Ježíše a jeho party do Jeruzaléma. Je to sice 2000 let rozdílu, přesto podobná situace,“ konstatuje režisér.

Ta energie už musí vytrysknout

Držitel prestižní Ceny Thálie Tomáš Šulaj řadí úlohu Jidáše mezi nejtěžší úkoly své kariéry.

„Patří mezi nejnáročnější nejenom rozsahem, ale i tím, že jde poprvé o celozpívanou roli. Není v ní žádná činoherní složka, takže je to pro mě v tomto směru úplně nová zkušenost, “ prozrazuje herec a spolu s jevištním partnerem, představitelem Ježíše Tomášem Davidem se shodují: „Premiéry se nemůžeme dočkat. Ta energie už konečně musí někde vytrysknout,“ říkají.

I když Slovácké divadlo ambiciózní muzikálové produkce uvádí pravidelně, Jesus Christ Superstar je však přece jen jeho nejnáročnějším projektem v historii.

„Jesus Christ Superstar je naší zatím asi nejvyšší metou, co se týče hudebního divadla. Pěvecky náročnější muzikál – vlastně operu, i když rockovou – jsme ve Slováckém divadle zatím neměli. Myslím, že se tato laťka možná už bude těžko překonávatat,“ domnívá se dramaturgyně novinky Iva Šulajová.

Uherskohradišťským divadelníkům poslal před premiérou pozdrav zpěvák Dan Bárta, který čtyři roky účinkoval jako Jidáš v rockové opeře Jesus Christ Superstarv pražském divadle Spirála.

„Rád bych kolegům ze Slováckého divadla popřál, ať žijí tou skvělou hipísáckou aurou, kterou Jesus Christ Superstar má. Ať se stane jejich věcí, ať tomu dílu věří, ať s ním chodí spát a ať s ním ráno vstávají. Ať jím žijí, ať ho rozdávají a ať je nepřestane trýznit a zajímat a těšit. A ať jejich Jesuse samozřejmě vidí co nejvíc lidí a ať má smysl to celé dělat,“ poslal Dan Bárta přání uherskohradišťským kolegům.

Zájem je enormní

Premiéra 9. října i nejbližší reprízy jsou beznadějně vyprodány, divadelníci už uvolnili do prodeje i vstupenky na listopadová představení. Zájem je obrovský.Z celkových více než 2500 vstupenek je volná poslední stovka.

Marek Malůšek