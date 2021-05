Co se stalo důvodem k rozhodnutí vašeho odchodu ze Slováckého divadla?

V první řadě mi vadí způsob, jakým byly podány výpovědi mým kolegům. Jsou to lidé, které znám šest let a jsem přesvědčena, že se s nimi nejednalo lidsky. Kolegyně a kolegové měli právo si v klidu rozmyslet jakou formu navržené výpovědi zvolí, a to jim nebylo umožněno. Nechci takovému jednání přihlížet a bytostně s ním nesouhlasím. Svým odchodem kolegům vyjadřuji nejen podporu, ale také hlavně já sama nechci pod tímto vedením zůstávat.

Je toto vaše rozhodnutí definitivní? Mohlo by jej něco zvrátit?

Mé rozhodnutí je nyní definitivní, mohlo by se změnit pouze pokud by byly výpovědi kolegům staženy, vedení Slováckého divadla by se omluvilo za své jednání a byl by vybrán nový ředitel podle řádného výběrového řízení.

Momentálně jste na slovácké umělecké scéně obsazena v řadě inscenací. Hrajete Julii v Deskovém statku, Karolku v Její pastorkyni, Candy Starrovou v Přeletu nad kukaččím hnízdem, Roxie Hartovou v muzikálu Chicago a Aničku v Aničce a bylinkovém kouzlu. Také Viki v inscenaci 1+2=6 a dozkoušela jste roli Máří Magdaleny v Jesus Christ Superstar. Máte v úmyslu hrát v těchto kusech i nadále, jakmile divadlo otevře?

Dohrávat budu pouze inscenaci Deskový statek v režii Igora Stránského, kterou mám ze srdce ráda a je mi blízká. O dohrávání jiných inscenací neuvažuji.

Uvidí vás diváci i nadále v komediích Roberta Bellana Normální debil?

Ano, s Robertem Bellanem spolupracujeme a jsme v kontaktu.

Jaké to pro vás je, po šesti letech končit ve Slováckém divadle a navíc za takových okolností?

Je to pro mě velmi smutný čas. Slovácké divadlo bylo pro mě vždy srdeční záležitostí. Chodila jsem velmi ráda do práce. Vlastně jsem to ani prací nenazývala, prostě jsem si vždy šla hrát do divadla, bohužel teď už tam nejsem ráda.

Po kom se vám bude nejvíc stýskat a jaká role v Uherském Hradišti se stala vaší srdeční záležitostí?

Se svými přáteli a kolegy ze Slováckého divadla budu dále udržovat kontakt jako dříve, je to v podstatě většina odcházejících herců. Co se týká role, je těžké vybrat pouze jednu. Každá mě někam posunula a byla velkou zkušeností. Vyberu asi roli Axjušy z inscenace Les, tam jsme s kolegou Jiřím Hejcmanem měli krásnou scénu, která mě velmi zasahovala, a na to moc ráda vzpomínám.

Z divadelního působení už jste dvakrát odcházela, a to z Národního divadla v Brně a z Malé scény ve Zlíně…

Malá scéna Zlín byla mým výchozím místem. Ve Zlíně jsem se narodila, devět let tam chodila na Malou scénu do dramatického kroužku a později si také zahrála v představení Krkonošské pohádky se svým tehdejším učitelem ,,dramaťáku“ Petrem Nýdrlem. V Brně pak později na konzervatoři jako studentka v malé sborové roli. Nebylo to žádné angažmá, jen takové první ochutnání divadla profesionálně. Ráda na obě místa vzpomínám, byla to příjemná setkání s lidmi a první divadelní zkušenosti.

Už máte jasno, kam pracovně zamíříte?

Mám rozjednány nějaké nabídky, ale nebudu zatím předbíhat.

Myslíte, že se tuzemští diváci do divadel vrátí jakmile pandemie pomine a divadla se otevřou? Zotaví se kultura ze šrámů, které na ní zanechá doba covidová?

To nemohu vědět. Každopádně bych to všem divadlům přála, aby měly stejný počet diváků jako před pandemií. Myslím ale, že to nikdo nebude mít s divadelním provozem do budoucna lehké. Přeji divadelní kultuře, aby přišly lepší časy a lidé se do divadla vraceli rádi.

Tereza Hrabalová se narodila ve Zlíně 28. listopadu 1994.

Vyrůstala ve Zlíně a nyní žije v Uherském Hradišti. Vystudovala brněnskou konzervatoř. Ve Zlíně na Malé scéně někdy v letech 2009-2010 hrála v představení Krkonošské pohádky. V Brně vystupovala v inscenaci Tajemství pralesa aneb 800 mil po Amazonce, a to někdy v letech 2011-2013

Ve Slováckém divadle působila v letech 2015–2021.