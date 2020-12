„Říkáme tomu gangsterka pro celou rodinu a skutečně má sílu zaujmout všechny diváky od nejmenších až k prarodičům - ty nejmladší ocení samotný příběh, jejich dospělý doprovod mohou oslovit vtipná jména postav, třeba Tullamore nebo Mojita,“ říká režisér inscenace a umělecký šéf Slováckého divadla Lukáš Kopecký.

Hlavní roli malého lichožroutího nešiky Hihlíka svěřil režisér Pavlu Šupinovi.

„Věřím, že víc než nešikovnost se projeví jeho dobrý úmysl a důvtip,“ říká herec a dodává, že lichožroutí poetika jej velmi oslovila. „Text nabízí spoustu ironie a dvojsmyslů a těším se, co budeme dále rozkrývat.“

Hned po prvních zkouškách si herec pochvaloval i záměr režiséra Lukáše Kopeckého, který má v plánu hrát si na to, co by se stalo, kdyby lichožroutí smečka vtrhla do divadla.

„Moc se mi ten nápad líbí. Už teď je na tom znát kopa brilantně odvedené a promyšlené práce a těším se na samotné zkoušení,“ dodává Pavel.

A jak že je to s Lichožrouty přímo u Šupinů?

„No jasně že u nás bydlí, ale ještě jsem je ještě nezahlídl, protože mám fajn rodinu a super galánku, tudíž nejsem licháč (člověk, který k sobě v lidském světě nikoho nemá – pozn.red.). Raději ale budu mít kolem sebe úžasné přátele a rodinu a Lichožrouty samotné oželím,“ uzavírá s úsměvem Pavel Šupina.

Lichožrouti po úspěchu první knihy Pavla Šruta z roku 2008 nakonec vyšli jako trilogie a uspěli i v zahraničí.

„Když jsme byli na návštěvě u Galiny Miklínové, měla knihovnu doslova napráskanou cizojazyčnými mutacemi Lichožroutů. Jsou zkrátka takový náš český Harry Potter,“ říká spoluautorka jevištní úpravy Vendula Borůvková.

V pohádkové inscenaci ve Slováckém divadle si kromě Pavla Šupiny zahrají například Tereza Hrabalová, Tereza Novotná, Vladimír Doskočil, David Vaculík, David Macháček, Martin Hudec, František Maňák a další.