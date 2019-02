Klasickou ruskou komedii Les Alexandra Nikolajeviče Ostrovského začalo připravovat Slovácké divadlo. Režie se ujal Roman Groszmann.

„Musím se přiznat, že když jsem četl hru poprvé, nejásal jsem, ale cítil jsem, že mě i přesto zajímá. Čím víc jsem ji pak četl, tím víc mě to bavilo. Je to typ hry, do které je nutné proniknout. Zjistil jsem, že jednotlivé postavy jsou velice zajímavé a výrazné a hra tím pádem nabízí skvělé herecké příležitosti,“ prozradil režisér, který bude s uherskohradišťskou scénou spolupracovat poprvé.