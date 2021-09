Od 10. září (odpoledne) do 12. září je nutno počítat s úplnou uzavírkou ulice Poštovní, Masarykova náměstí a ulice Nádražní.

„Jsme pyšní na to, že se jí účastní skutečně špičková vinařství, jejichž vína sbírají medaile v mnoha tuzemských i zahraničních soutěžích - Salon vín ČR, San Francisco, Vinex, Lednické vinné trhy, Vinagora Budapest, Galerie rulandských vín, Decanter World Awards London, Champion Muvina Prešov, Top 77, Prague wine trophy atd.,“ upřesnil Antonín Mach.

Zajišťovat bezvadný chod Slováckých slavností vína a otevřených památek bude zhruba 150 lidí. Ti by se měli postarat o celou sérii víkendových pořadů. Úvodní páteční ceremonie má být ještě slavnostnější než obvykle, neboť bude od 19 hodin spojena s Národním zahájením Dnů evropského dědictví na tamním Masarykově náměstí.

Národopisné procesí tradičně projde městem z tamní Vinohradské ulice, odkud jeho čelo vyrazí v 9 hodin po ulici Sokolovské až do centra metropole Slovácka na Masarykovo náměstí. Řidiči by měli počítat s tím, že kvůli tomu vznikne několik dopravních uzavírek

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.