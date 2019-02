Premiéra původní české hry, která vzniká přímo pro Slovácké divadlo, je naplánována na sobotu 13. dubna.

„Do Slováckého divadla se těším. Změním prostředí a zamiluji se na těch pár týdnů, měsíců do jiného prostředí, do jiných lidí, do jiných situací. Dělat autorskou hru je nejvíc. Ale také nejvíc rizika, nejistoty. S ředitelem divadla Michalem Zetelem se známe z brněnského Buranteatru. Vážím si nesmírně jeho rozhodnutí a mého pozvání sem, které ale určitě usnadnila jistota v opoře divácké obce uherskohradišťského divadla,“ dodává režisér, který bude se Slováckým divadlem spolupracovat poprvé. Do novinky obsadil například Kláru Vojtkovou, Františka Maňáka, Tomáše Šulaje, Davida Vaculíka a další herce.

O čem bude Kocourkov - Brod



Děj hry se bude odehrávat v imaginární železniční stanici Kocourkov-Brod, do níž vlak nejezdí. V Kocourkově žije dívka. Do vedlejší vesnice, kde bydlí její nastávající, vede pouze jediná cesta – přes brod. Jestli se snoubenci k sobě dostanou a jakou cenu za to zaplatí, o tom rozhodnou životní zkušenosti, postoje a názory společnosti, která se náhodně sešla na last minute dovolené u břehů Středozemního moře v sanatoriu pro osoby trpící chronickým blahobytem.



„On ten text je totiž takový příběh, který se odehrává kdysi, kdesi, ale možná je současný a nedaleko od nás. A není tu jasné, kdo je dobrý, kdo zlý a vlastně teprve naší reakcí na tento děj a postavy v něm se ukazuje, kam která společnost ve svém uvažování a chování směřuje. A v tom vidím to důležité pro samotné představení v dnešní době, pro dnešní diváky,“ uzavírá Šimon Caban.