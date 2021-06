Šest v tom (Six in it) divadelní komedie jako hrom!

Na třetí červnový páteční večer měli mnozí lidé cestovní deník již narýsovaný. Možností, kam zamířit, bylo po covidové době nepřeberně. Ti, co žádný itinerář neměli, zamířili do Archeoskanzenu Modrá, kde se pod širým nebem uskutečnila světová premiéra divadelního představení, která nesla název Šest v tom (Six in it), komedie jako hrom!

Archeoskanzenu Modrá, kde se pod širým nebem uskutečnila světová premiéra divadelního představení, která nesla název Šest v tom (Six in it), komedie jako hrom! | Foto: Deník/Zdeněk Skalička

Manželé Rogers a Daisy Braunovi se shodou okolností dostali do tíživé životní situace. Za každou cenu potřebovali peníze, stejně jako jejich rodinný přítel – kameraman Alan Barker. Jak se ale od pomyslného dna odrazit? Přišli na spásný nápad. Založili si seznamovací agenturu DAR. Následující, divácky vděčné situace ukázaly, proč Šest v tom patří mezi nejlepší současné komedie. Dialogy ostré jako bič a vtip, nenechali diváky ani na chvíli vydechnout. Originální komedie nabitá humorem, přinesla nejen mnoho vtipných scén, ale i nečekaný příběh lásky a překvapivý happy-end. Vkusně a nevulgárně zpracované téma uvedla Agentura Snů v české premiéře. V podání pražských herců, známých z televizních obrazovek se v roli Rogerse Brauna představil Slávek Boura, oblíbený moderátor mnoha pořadů TV Nova, Molly se zhostila Jaroslava Stránská, známá jako poručice Krásenská ze seriálu Policie Modrava, Daisy Braunovou hrála Eva Hráská, divákům známá ze seriálů Ordinace v Růžové zahradě, Modrý kód a Specialisté. Legendární Čmelák se vrátí do Leteckého muzea v Kunovicích Přečíst článek › V komedii nechyběl ani její režisér Jaroslav Sypal, známý z filmů Byl jednou jeden Polda, Lotrando a Zubejda či Jak ukrást Dagmaru, který se bravurně zhostil role Bena. Petr Vojnar, moderátor pořadů TV Prima si zahrál Alana a Džefryho – technika Béďu na sebe vzal vítěz televizní soutěže Dobrák roku. V srpnu 2014 provětral Jaroslav Sypal bránice diváků v archeoskanzenu hořkou komedií Kšanda. Byl totiž jejím autorem. O rok později na pódiu před hradištními palisádami skanzenu představil svojí zbrusu novou hudební komedii s názvem Zítra to roztočíme, Jaroušku! V srpnu 2019 bavil diváky ve skanzenu spolu s pražskými herci originální komedií s originální zápletkou Na ostro. Ta přinesla nejen mnoho vtipných scén, ale i nečekaný příběh lásky a překvapivý happy-end. „Humor jsem netratil ani v čase koronaviru. Jsem pohodový člověk. Myslím si, že všechno zlé jednou přejde a naopak to bude impulsem do lepších časů. Obavy z toho, co se víc než rok ve světě i u nás dělo jsem neměl. Humor, který v nás je, je tou nejlepší imunitou,“ řekl a pousmáním Jaroslav Sypal.