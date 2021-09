Podle ní řada z těchto filmů získala ocenění na domácích i zahraničních festivalech, v roce 2021 to byl mimo jiné úspěch snímku Rudé boty studentky FAMU Anny Podskalské, který jako jediný zastupoval Českou republiku v soutěži v Cannes.

„Celková částka, kterou jsme letos získali, je úplně nejvyšší za celou historii konání Salonu filmových klapek. Můžeme tak podpořit začínající filmaře částkou 1,71 milionu korun. Zbytek výtěžku bude převeden do příštího ročníku projektu,“ zdůraznil Čestmír Vančura, prezident Zlín Film Festivalu.

Do letošního ročníku Salonu filmových klapek se například zapojili výtvarníci Kristián Kodet, Iva Hüttnerová, Kateřina Miler, Boris Jirků, Jaroslav Němeček a další známí výtvarníci.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.