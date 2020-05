„Oba dva ročníky kluků legrútů, ten letošní - 2002 i ten pro příští rok - 2003, se dohodly, že se jízda králů ve Vlčnově letos nepojede a uspořádají ji za společné účasti příští rok,“ uvedla Petra Kučerová Brandysová.

Podle aktuální dohody by měl být v roce 2021 králem letos zvolený Josef Pavelčík. V sobotu 30. května večer by se však zájemci o vlčnovskou jízdu králů mohli dočkat speciálního pořadu o tomto rituálu.

„Mělo by jít o vysílání z búd, kterým bychom se za neuskutečněným programem jízdy králů chtěli ohlédnout. Mělo by to být vysíláno na You tube. Kdy a kde to bude možné sledovat ještě upřesníme,“ dodala Petra Kučerová Brandysová.

Na příští rok byly kvůli opatřením proti koronaviru nedávno přesunuty také jízdy králů v Kunovicích a v Hluku.