Medvěd, smrtka, ženich, vodník a další. Sobotní fašankový průvod v Dolním Němčí čítal asi dvacítku postav, mezi kterými byl nepřehlédnutelný i statný řezník.

A nebyl to ledajaký řezník, byl totiž až z daleké Sicílie. Říkáte si, jak se takový Ital ocitne na Slovácku? Vysvětlení je jednoduché, i tady platí známé – za vším hledej ženu. Giuseppe Mulèho totiž přivedla na jihovýchod Moravy dcera zdejšího řezníka Markéta Kadlčková.

„Seznámili jsme asi před rokem v rámci projektu Erasmus v Maďarsku a začali jsme spolu chodit,“ prozrazuje sympatická blondýnka.

Zlomem pak byla letní návštěva Giuseppeho na Moravě.

„Přijel sem na výlet a rozhodl se, že tady zůstane. Našel si práci v Praze, kde i žije,“ říká Markéta Kadlčková.

Na svoji rodnou zemi nedá dopustit, odjakživa byl však přesvědčený, že se nakonec usadí jinde.

„Itálii mám rád, ale vždycky jsem věděl, že tam nezůstanu, lákalo mě to do světa. A v Česku se mi moc líbí,“ usmívá se Giuseppe Mulè.

V Dolním Němčí už byl se svou milou několikrát, fašank ale zažil poprvé. A hned jako člen průvodu.

„Je to úplně jiné, než naše tradice. Ale je to velice pěkné, líbí se mi, jak jsou si tady lidé blízko. Všichni nám něco dávají, je to velice milé,“ loučí se Giuseppe ve chvíli, kdy do sebe otáčí další štamprli slivovice.