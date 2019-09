Horký podzim



500. repríza čeká Rychlé šípy

100. reprízu oslaví komedie Úča musí pryč!

1. českou premiéru bude mít Tom na farmě

11krát se bude v září a říjnu hrát Chicago

Pane řediteli, můžete prozradit, co teď na podzim diváky čeká?

Je toho opravdu hodně. Tento týden jsme například začali připravovat další očekávaný hit sezóny – slavný Přelet nad kukaččím hnízdem, který diváci znají hlavně z filmového plátna v režii Miloše Formana. Divadelního zpracování se ujal režisér Igor Stránský.

Připravujete také novinku na Malou scénu. O co půjde?

Jedná se o současnou kanadskou hru Tom na farmě, kterou uvedeme na Malé scéně v říjnu v české premiéře v režii Terezy Říhové. Jde o velmi osobní příběh autora Michela Marca Boucharda o hledání identity a samotě, ale i střetu dvou světů – města a venkova.

V listopadu bude mít 500. reprízu legendární komedie Rychlé šípy. Už víte, jak ji s kolegy oslavíte?

Pětistá repríza Rychlých šípů nás čeká chvíli po devatenáctých narozeninách komedie, přesně 29. listopadu. Už teď vládne v divadle velké napětí, připravujeme se především na mimořádný zájem o vstupenky. Předprodej vypukne už příští týden. Doprovodný program budeme představovat postupně.

Kdo dostane Thálii?

Už v úterý budou v Praze vyhlášeny nominace na prestižní Ceny Thálie. Obhájí Slovácké divadlo pověst souboru, které pravidelně promlouvá do nominací? Dokázali herci vytvořit herecké výkony, které obstojí v konkurenci té nejvyšší herecké ligy u nás? „Jsme přesvědčení, že na to máme,“ říká hrdě ředitel divadla Michal Zetel. “Vždyť Slovácké divadlo reprezentuje Zlínský kraj u nás i v zahraničí, zajímají se o ně média, Tomáš Šulaj pravidelně hostuje v brněnském Národním divadle a zrovna Kříž u potoka, který jede zanedlouho na nejprestižnější český divadelní festival Divadlo, je obdivovaný diváky i kritiky.” O tom, zda má ředitel pravdu, se rozhodne v Praze v úterý v 15 hodin. Slovácké divadlo se zatím pyšní dvěma Tháliemi, tu první vybojoval už jmenovaný Tomáš Šulaj v hlavní roli muzikálu Donaha!, o pět let později si pro nejvyšší hereckou trofej přišla Květa Fialová za titulní postavu v černé komedii Harold a Maude.

Úspěšní absolventi zušky se vrátí do Slováckého divadla

Slovácké divadlo potěší na podzim diváky dvěma pražskými inscenacemi, Pankrác ´45 a Královna duchů. Oba kusy připomenou 80. výročí založení uherskohradišťské Základní umělecké školy a její úspěšné absolventy pracující v uměleckých oborech.

„V inscenaci pražského Švandova divadla Pankrác ´45 půjde o Evu Josefíkovou, hru Královna duchů, mimochodem zasazenou na Slovácko, režíroval Ondřej Škrabal, který je hradišťským rodákem. Diváci už od něj měli možnost ve Slováckém divadle vidět inscenaci Tu noc těsně před lesy. Je zde na pozvání našeho pana ředitele Michala Zetela,“ vyjmenovala manažerka divadla Jitka Honsová.

V rámci oslav pozve na podzim Slovácké divadlo i Divadlo Lampion z Kladna s inscenací Šťastný princ, kterou režírovali bratři Formani, a kde se v jedné z rolí objeví další absolventka Eva Burešová. Inscenace bude součástí novinkového Pohádkového předplatného, které je právě v prodeji.