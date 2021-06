Mimořádným uměleckým zážitkem byla v pátek 25. června v Galerie Joži Uprky v Uherském Hradišti slavnostní prezentace trojice básnických sbírek slovenského básníka a spisovatele literatury faktu Jozefa Leikerta. Soubory Šepot kroků, Pokosená Hlína a Potichu z autorovy rané tvorby, vycházejí poprvé v česko-slovenské verzi.

Jozef Leikert poznamenal, že současná doba příliš poezii nepřeje a nepotřebuje ji, což on považuje tak trochu za tragédii. „Ten, kdo nečte poezii, jako kdyby se nemodlil a modlit se odmítal. Nezáleží zda věříme, anebo nevěříme, každý z nás se přece k něčemu obrací. Já poezii beru jako takovou zpověď. Toto je moje zpověď a myslím si, že také zpověď mojí generace. To že verše momentálně příliš nevycházejí neznamená, že mám o poezii strach. Tato doba jí sice nepřeje, protože je velmi rychlá a povrchní, ale ono se to zase obrátí,“ neztrácí Jozef Leikert optimismus.