Staré Město – Více než šest stovek vzorků se ochutnávalo na sobotním čtvrtém ročníku výstavy vín ve Starém Městě.

Šampionem bílých vín se stalo Sylvánské zelené Stanislava Píšťka z Ořechova, červeným kraloval Dornfelder Iva Blahuše z Jalubí, výběrová vína ovládl Sauvignon ve výběru z bobulí od zlechovského vinařství Jakubík a pořádající staroměstský klub přátel vína ještě udělil speciální ocenění polešovickému vinařství Vaďura za ledové Chardonnay.

Právě udílení ceny výběrových vín je raritou. V této kategorii soutěží přihlášené vzorky, které se pyšní cukernatostí odpovídající výběru z bobulí a výše. „Pokud hodnotíte ledové víno společně se suchými, tak je zákonitě převálcuje. A to je škoda. Tuto kategorii máme zavedenou třetím rokem a zdá se nám to optimální. Degustátoři i veřejnost to kvitují," uvedl jeden z organizátorů koštu Luděk Vávra.

K dobré náladě v sále staroměstského společensko-kulturního centra vyhrávala cimbálová muzika Mladí burčáci, své umění předvedli i místní tanečníci verbuňku.