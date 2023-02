„Je velmi pravděpodobné, že v souboji o lvy zvítězí v sobotu 4. března mysteriózní drama Vojtěcha Maška Arvéd nebo historický film Petra Václava Il Boemo. Kino Hvězda tyto dva filmy zařazuje znovu do programu ve dnech 5. až 7. března spolu s dalšími nominovanými snímky: rapem hnaným BANGERem a dokumenty Good Old Czechs a KaprKód,“ řekl Jaromír Orel z Městských kin Uherské Hradiště.

Jak „Fellini Východu“ Juraj Jakubisko točil na Buchlově velkofilm Báthory

A jak dopadnou v očích filmové akademie kasovní trháky Avatar: The Way of Water a Top Gun: Maverick? Získají většinu hlavních cen, nebo je jim vyfouknou méně divácky populární snímky jako Víly z Inisherinu, Tár, Fabelmanovi či Babylon? V případě Zlatých Glóbů se tak stalo. Jak to dopadne s rozdělením Oscarů se ukáže v neděli 12. března.