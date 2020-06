Česká komedie učitele dramatika, divadelníka a spisovatele Václava Štěcha byla poprvé uvedena už v roce 1908, i když vytváří dojem, že musela být napsána v současnosti. Reaguje na praxi realitních kanceláří a na zákulisí politiky. Vše ale s nadhledem a s inteligentním a laskavým humorem.

„Jednak jsem se 16 let coby ředitel Slováckého divadla s komunální politikou potýkal a vím, jak to v jejím zákulisí vypadá. Pak mám taky v rodině realitního makléře a trochu jsem nahlédl na to, jak funguje realitní trh. A nakonec je tam i kousek zamilovaného příběhu,“ osvětluje Igor Strásnký, proč mu hra byla hned blízká.

Hlavní roli Fistra, majitele realitní kanceláře s politickými ambicemi, svěřil Igor Stránský Josefu Kubáníkovi.

“Přiznávám se, že nejsem milovník staré české klasiky a když se na jeviště dostávají zapomenuté, sto let staré hry, úplně nejásám. Ale jakmile jsem Deskový statek poprvé četl, měl jsem zato, že jej musel napsat někdo současný a tím rozkošným jazykem jen umocnil všechny situace a vtipy. Jsou v nich přesné poenty, hra má spád a ta lehkost, je přesně to, co mě na divadle baví,” říká představitel hlavní role Josef Kubáník.

V roli jeho dcery Julie se představí Tereza Hrabalová. V dalších rolích se mohou diváci těšit na Terezu Novotnou, Pavla Hromádku, Davida Vaculíka, Petra Čagánka, Pavla Majkuse, Martina Vrtáčka, Vladimíra Doskočila, Pavlínu Hejcmanovou a Davida Macháčka.

Ke spolupráci si Igor Stránský přizval scénografa Miroslava Malinu, výtvarnici kostýmů Marii Jiráskovou, dramaturgyni Ivu Šulajovou a hudební nastudování písní 30. let, kam divadelníci děj umístili, si vzal na starost Josef Fojta. Sobotní premiéra komedie Deskový statek začne ve Slováckém divadle v obvyklých 19.00.

O čem je Deskový statek?

Vlivný majitel realitní kanceláře má politické ambice a touží stát se starostou. K tomu mu mají dopomoci další vážení občasné města, kteří vytvářejí různé, neprůhledné a často i protichůdné taktiky na získávání voličů. Kromě toho je však i schopným obchodníkem realitami a navíc i úspěšným zprostředkovatelem nových známostí.

Vše ale dělá elegantně, nenápadně a tak, že nikdo o jeho aktivitách nemá tušení. Jednoho dne však za sekretářku v otcově firmě zaskočí jeho dcera Julie, zamiluje se do jednoho z klientů a začne všemu přicházet na kloub…