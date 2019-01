Plesová sezona je na Slovácku v plném proudu. Plesy pořádané Základní školou Tupesy a obcí jsou rok od roku lepší a nápaditější. Alespoň tak je hodnotí starosta vesnice na úpatí Chřibů Oldřich Vávra.

„Ten, který dnes pořádáme, je v novodobé historii školy už desátý, tedy jubilejní. Může se pochlubit nejen rekordní návštěvností, ale i bohatou tombolou. Mezi 273 hodnotnými cenami je kupříkladu vykrmený pašík. Výtěžek z tomboly i plesu půjde na účet naší školy,“ informoval její ředitel Štěpán Kubiš.

S příchodem dvacáté hodiny se sál zaplnil rodiči a ostatními příznivci školy, kteří si nechtěli nechat ujít zahájení plesu ředitelem školy, ale i následné vystoupení mažoretek, které předvedly s hůlčičkami na parketu své umění, a to v režii vychovatelky školní družiny Martiny Šimonové a její dcery Karly.

K ozdobě bálu patřila slavnostní polonéza, kterou s devíti páry žáků a žákyň osmé a deváté třídy nacvičila zástupkyně ředitele vzdělávacího ústavu Karla Milošová.

„Paní učitelka měla s námi při nácviku krásné polonézy několik měsíců velkou trpělivost,“ vysekli ji unisono poklonu elegantně oblečení školáci a v nádherných sněhobílých róbách školačky.

K pohodovému plesovému vyzvání k tanci hrála hudební skupina Madison a cimbálová muzika Hlaholica.

O poutavé půlnoční překvapení se postaralo jedenáct mužů, přátel školy, kteří svým retro vystoupením vrátili plesající do muzikálového filmu Pomáda z roku 1978.

„Půlnoční překvapení s námi nastudovala zástupkyně ředitele školy Karla Milošová,“ svěřil se Jiří Chramcov, jeden z účinkujících.

Ačkoliv Pomáda slavila loni čtyřicáté narozeniny, ukázky z ní v podání amatérů sklidily v řadách návštěvníků plesu velký úspěch.

„Pomádu považovali mladí lidé za jeden z nejlepších muzikálů. Pomáda ale prošla v očích několika generací mladých nemnoha stavy. Ale to, co se podařilo partě mladých mužů dnes po půl noci, oděných do krátkých riflí, černých triček a bílých ponožek, stálo za velký potlesk i pochvalu,“ nechal se slyšet starosta Tupes.