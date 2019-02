UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Na prknech Slováckého divadla se vedle herců objevují v malých rolích i zástupci jiných divadelních profesí. I když se většinou na scéně pouze mihnou, čas od času se ti talentovanější z nich mohou projevit výrazněji.

I když má hereckou úlohu, musí Petr Žajdlík plnit ve stejné hře povinnosti kulisáka. | Foto: DENÍK/Milan Zámečník

A právě tak tomu bylo v případě osmadvacetiletého kulisáka a řidiče Petra Žajdlíka. Toho mohou diváci slovácké scény vidět v roli zpěváka v inscenaci Villon Francois (Na krk oprátku ti věší).

Žajdlík si během pěti let, kdy ve Slováckém divadle pracuje, zahrál již v několika představeních. „Cesta k této roli však byla spletitější. Nejdříve jsem v Šakalích letech nastudoval své první taneční číslo. Pak jsem si zahrál v Othellovi a v Sugar. Pro Villona jsem se musel naučit zpívat a hlavně to zkoordinovat s hrou na xylofon,“ shrnul Žajdlík své herecké příležitosti. Jak sám přiznává, bylo pro něj nelehké se v naprostém tichu trefit do tónu. „Nejtěžší však je nezasmát se ve chvíli, když zahraješ falešně, což patří k roli.“

Přestože má hereckou roli, nikdo jej nezprostí povinností jevištního technika, a tak před tím, než začne hrát a zpívat, musí stěhovat kulisy jako jindy. Trému podle svých slov prožívá intenzivněji než herci a i pro něj je příjemné, když se hlediště zaplní diváky do posledního místa. „Potlesku si ale také užívám,“ přiznává.

Role ve Villonovi je pro Žajdlíka hereckým vrcholem a přiznává, že pokud přijde další nabídka, určitě ji přijme.