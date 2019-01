Uherský Brod /VIDEO/ – Dalším umělcem, který dostal prostor ukázat svá díla v Café clubu v Uherském Brodě, je čtyřicetiletý výtvarník z Hroznové Lhoty František Pavlica. Své malířské a litografické pohledy na náš kraj tam od pátku 9. prosince představuje na šestnácti obrazech, z nichž desítka litografií patří do jeho známého tématického cyklu Slovácký rok.

František Pavlica (na snímku uprostřed) | Foto: DENÍK/Petra Kučerová

„František vystudoval Střední zemědělskou školu ve Strážnici, ale měl talent od pána Boha, protože velmi dobře maloval už jako dítě školou povinné. Stal se členem výtvarné skupiny při sdružení Závodního klubu v Uherské Hradišti,“ přibližuje Pavlicovy začátky jeho kamarád a malíř Jan Botek. Pavlicovi je podle něj blízká celá řada výtvarných aktivit, a tak není divu, že maluje, tvoří litografie a dokonce se pustil do tvorby mozaiky, či do sochaření ve dřevě i v kameni. Samotné litografii se věnuje patnáct let.

„Začínal s černobílou a později začal tvořit litografie barevné. Nyní je to tak, že má svou vlastní litografickou dílnu, což musíme ocenit, protože v celé republice jsou v současnosti v provozu takové dílny asi jen tři nebo čtyři,“ tvrdí Botek a dodává, že jde o velmi nákladnou a pracnou techniku.

Na jednom obrazu Pavlica pracuje i měsíc a půl a litografický výsledek se rodí velmi pozvolna, postupnou úpravou kompozic a barevnosti.

Z Pavlicových děl je na první pohled patrný jeho silný vztah ke Slovácku.

„Prostřednictvím stylu, který lze nazvat jako naivistický František autenticky a pravdivě podává, to, co sám prožívá,“ vysvětluje Botek. Jistá návaznost na výtvarné tradice moravského folkloru v Pavlicově tvorbě vychází podle Botka i z toho, že v Hroznové Lhotě dlouhá léta působila řada malířů, mimo jiné také Joža a Franta Uprkovi.

O Pavlicově pracovitosti svědčí jeho neúnavná aktivita hned na několika frontách. Maluje například i reálné portréty, pořádá umělecké dílny, nebo spolu s manželkou Jitkou hrají v Hroznové Lhotě divadlo.

„O Vánocích, 25. prosince ve 14 hodin organizujeme v obci živý betlém, který je zajímavý tím, že se ho účastní tři čtvrtě obyvatel Hroznové Lhoty,“ zve Pavlica na netradiční akci.

Jeho výstava v Café clubu potrvá do 6. ledna. O den později totiž pořádá vernisáž výstavy svých obrazů ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti. „Bude to o přestávce premiéry hry hlavních protagonistů Květy Fialové a Josefa Kubáníka s názvem Oskar a růžová paní. „Kromě cyklu Slovácký rok tam budou i moje nové věci,“ prozrazuje Pavlica.