Na webu Ohlédnutí (ohlednuti.uh.cz) mohou fotografové a fotografky od 1. listopadu do 15. prosince vkládat své fotografie a přihlásit se tak do aktuálního, zcela jistě mimořádného, ročníku.

Uvítáme fotografie amatérů, poučených fotografů, žurnalistů, spolků, sdružení, zájmových skupin, prostě kohokoliv. Letos se určitě nevyhneme krom jiných témat tomu dominujícímu… coronavirus a svět Slovácka kolem nás.

Po vyhodnocení zaslaných fotografií na konci roku se můžete následně těšit na (doufejme) vernisáž 10. ledna 2021 a vaše vystavené fotografie ve foyer kina Hvězda až do 10. února. Svou autorskou výstavu by měl ve stejném čase vystavit i laureát Ohlédnutí 2019, jímž se stal Štěpán Šupka. (or)