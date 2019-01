Region - Další, tentokrát už 6. ročník rodinného festivalu HOLEŠOVSKÁ REGATA, zná svoji podobu. Pořadatelé v těchto dnech představili seznam hlavních kapel a zpěváků, kteří v červnu 2016 budou tvořit hudební dramaturgii festivalu. A stejně jako v uplynulých dvou letech bude následující ročník dvoudenní.

Uskuteční se ve dnech 17. - 18. června 2016 na již tradičním místě – v zámeckém parku a zámku v Holešově.

V pátek 17. června čeká na návštěvníky opravdová lahůdka – na hlavním pódiu vystoupí v současnosti asi nejpopulárnější interpret u nás – kapela KRYŠTOF, která v uplynulých týdnech sklidila u fanoušků obrovský úspěch s turné SRDCEBEAT.

Kapela Kryštof se na Holešovskou Regatu po dvou letech nevrací jen tak náhodou, ale přímo na přání samotných muzikantů, kteří byli z atmosféry festivalu před dvěma lety nadšení. A že se tehdy nejednalo jen o společenskou frázi potvrzuje právě to, že si skupina vybrala Regatu mezi pouhých pět letních festivalů, na kterých příští léto zahraje mimo své „kempy".

V sobotu 18. června - v hlavní festivalový den, se na pódiu vystřídají kapely TATA BOJS, JELEN, MICHAL HRŮZA, ANETA LANGEROVÁ a další. Sobotní večer bude patřit slovenským NO NAME, kteří v Holešově zároveň oslaví 25. narozeniny kapely. Stalo se již tradicí, že festival je každoročně zakončený velkým ohňostrojem, pokaždé v neobvyklém stylu, a i tuto tradici hodlají pořadatelé v příštím roce dodržet.

Chybět nebude ani bohatý doprovodný program včetně populární Soutěže netradičních plavidel a Mistrovství Holešova (a světa) v přejezdu vodní lávky.

„Jedním z hlavních témat doprovodného programu budou aktivní sporty – takže diváky pobaví umění free style jezdců na U rampě, parkourová dráha, break dance vystoupení, workshopy a mnoho jiných dovedností, u nichž opět počítáme s aktivním zapojením malých i velkých diváků. Postupně už připravujeme také další vychytávky a témata doprovodného programu v zámku, v zahradách i na vodě, co to ale konkrétně bude, ještě neprozradíme, na to je zatím čas," řekl Michal Žáček, ředitel Agentury Velryba, která festival pořádá spolu s MKS Holešov.

Předprodej vstupenek bude již tradičně zahájen 1.prosince - do konce roku budou vstupenky za nejvýhodnější ceny.

„Ačkoliv se celkový rozpočet festivalu za poslední tři roky skoro zdvojnásobil, podařilo se nám díky partnerům udržet předvánoční ceny vstupenek na stejné výši, jako tomu bylo poslední tři roky. I v tom jsme asi mezi jinými festivaly raritou, protože vstupenku například na Kryštofy za necelé tři stovky určitě nikde jinde diváci nekoupí," uvedl Michal Žáček k cenám vstupenek.

Jednodenní vstupenky na pátek nebo sobotu budou do konce prosince stát pouze 290 korun pro dospělé a 190 korun pro dětské diváky od 4 do 15 let. Ještě levnější bude vstupné u dvoudenní permanentky, kdy do konce roku budou v prodeji za 500 korun pro dospělé a 300 korun pro děti.

„Od ledna budou vstupenky dražší, cena se zvedne v průměru o 60 korun, a směrem blíže k datu festivalu ještě dále poroste," uvedl Žáček.

Generálním partnerem příštího ročníku Holešovské Regaty je opět společnost ENAPO, která právě v těchto dnech využila opčního práva a smlouvu o partnerství s Holešovskou Regatou prodloužila na další tři ročníky festivalu.

Rodinný festival HOLEŠOVSKÁ REGATA si za 6 let své existence vybudoval renomé, díky němuž jej každý rok navštíví více než 15 tisíc lidí z celé ČR, a to jak dospělých, tak také dětských návštěvníků, kteří si celý den dokáží užít stejně dobře jako jejich rodiče. I díky tomu se Holešovská Regata řadí mezi největší festivaly s rodinným zaměřením u nás.

Všechny informace o cenách vstupenek, programu atd. najdou zájemci na stránkách festivalu www.holesovskaregata.cz a také FB stránkách festivalu.