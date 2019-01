Koryčany - Šugr neboli Někdo to rád horké. Divadlo inspirované známým filmem sehráli v sobotu v koryčanském kulturním domě ochotníci ze Střílek. Zmíněné představení bylo jejich druhou reprízou.

Divadelníci ze Střílek ve hře Šugr. | Foto: DENÍK/Jarmila Kuncová

„Nacvičovali jsme je od října. Někdo to rád horké nemá cenu představovat, film zná určitě každý. A co chystáme na příště? To ještě nevíme. Rozhodneme se až o prázdninách. Uvidíme, kdo bude chtít hrát,“ prozradila režisérka Jiřina Krejčiříková.

Akce potěšila hlavně obyvatele Koryčan. „Přišla jsem sem proto, že tady v okolí strašně chybí kultura. Takže jsem moc ráda, že se tu koná divadlo,“ svěřila se Dagmar Bartáková z místní části Koryčan, Blišice.

Až z domovské obce divadelních ochotníků, ze Střílek, přijela do Koryčan také věrná fanynka Alena Foltýnová. Doprovází je prý na každé představení. „Jsou čím dál lepší. Tady se na ně sešlo nejvíce lidí,“ těšila se z představení Foltýnová.

„Nejvíce se mi líbí vždy to poslední představení. Ale mrzí mě, že každou hru hrají jen třikrát. Všechno kolem dá totiž hodně práce. A někteří si na to musejí brát volno,“ uzavřela divačka.