Pětaosmdesátiletý malíř obrazovým cyklem potvrzuje své velmi silné pouto k rodné obci a okolní krajině.

„Narodil jsem se ve Strání, v domě, kde dnes žiji. Jako kluci jsme chodili na pasinek, my jsme měli kozy, někteří kluci pásli krávu, a tam jsem začal dělat rytiny. První rytiny do kamene. Takové malé dárky pro kamarády.“

Výtvarné vzdělání získával později, v učení a zejména v době, kdy pracoval ve Slováckých strojírnách ve výtvarném kroužku malíře Josefa Běhůnka. Námětově zůstal věrný Bílým Karpatům:

„Straňanský kotár, to je moje zamilované téma. Je to dáno tím, že jsem se tady narodil a chodil tou krajinou od dětství. Bílé Karpaty mně zůstaly v srdci až dodnes. Když jsem šel do důchodu, tak jsem se dokonce vrátil sem, do rodného domku. Mám v něm ateliér a stačí, když vyhlédnu z okna, nebo vyjdu na stráň a přede mnou je nepřehledné množství témat.“

To nepřehledné množství námětů a témat dokládá i uvedená výstava. Zdejší krajinu maluje zamilovanýma očima, někdy romantickými, někdy zasněnými, někdy nostalgickými, ale vždy očima milence zahleděným do jejích znamének krásy.

V jeho zobrazení nenajdeme bouřlivá mračna, větrné vánice, sociální dramata, devastující jizvy. Valéry jeho pastelů obrušují hrany skal a jemným oparem zastírají vše cizorodé a cizopasné.

„Vybírám si z krajiny to, co ji ukazuje v lepším světle. Možná se může někomu zdát, že maluji jen to, co vidím, že jsem ryze realistický, ale není to tak docela pravda. Maluji krajinu tak, jak já ji vidím. Snažím se ukázat nejen její vnější podobu, ale také její duši,“ dodává malíř.

K tomu je ale třeba připomenout, že Knotek jen malířem krajin, maloval a maluje i lidská sídla, chalupy a stavení, kapličky, boží muka, kříže, sochy a vůbec posvátná místa v regionu, vytvořil četné malby, kresby i grafiky s námětem Uherského Brodu, kde prožil 18 let života, náměstí, památky, městská zákoutí.

Během svého života namaloval 370 obrazů většinou v oleji, pastelu a akrylu, na 500 kreseb a skic a na 120 matric grafických technik, většinou technikou suché jehly a linorytu, z nichž se zrodilo na 2500 kusů grafických tisků.Návštěvníky odpolední vernisáže přivítal starosta obce Antonín Popelka, o malíři a jeho tvorbě velmi hezky a trefně promluvil publicista Jiří Jilík a svým zpěvem pozdravil místní mužský pěvecký sbor S.E.N., jehož je malíř rovněž členem. Výstava na Zámečku potrvá do konce letošního roku.

BARBORA MACKOVÁ