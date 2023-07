/ROZHOVOR/ Jaký je optimální počet lidí akreditovaných na festival Letní filmová škola, kolika penězi z městské pokladny podpoří Filmovku uherskohradišťská radnice, na jaké snímky, promítané pod širým nebem se mohou diváci v Uherském Hradišti těšit, nebo které filmové osobnosti letos zavítají v rámci LFŠ. To vše prozradila v rozhovoru pro čtenáře Deníku ředitelka Letní filmové školy a šéfka Asociace českých filmových klubů Radana Korená.

Radana Korená, ředitelka festivalu Letní filmová škola. | Foto: Deník/Jan Karásek

Spuštěn byl prodej akreditací na 49. ročník Letní filmové školy. Jaké se zájemcům nabízejí letos, o který tip z nich je doposud největší poptávka a jakého počtu akreditovaných byste chtěli dosáhnout?

Zájemci o akreditaci si mohou koupit akreditaci na jakýkoliv počet dnů festivalu a stále platí, že cenově nejvýhodnější akreditace je ta na celou dobu festivalu. Nejčastěji se vždy kupuje tří nebo čtyřdenní akreditace a naši návštěvníci využívají víkendu plus nějaké dny navíc. A co se týče počtu akreditovaných, tak optimální počet akreditovaných je kolem 5000 návštěvníků, aby se všichni v sálech cítili komfortně.

Hlavním partnerem LFŠ je i tento rok město Uherské Hradiště. Kolika penězi přispělo letos, s jakým rozpočtem Filmovka v roce 2023 hospodaří a odkud má své další finanční zdroje?

Město Uherské Hradiště do našeho zhruba 23milionového rozpočtu přispívá částkou 3,8milionů. Za tuto stálou podporu jsme městu Uherské Hradiště velmi vděčni. Dalšími příjmovými položkami v našem rozpočtu jsou podpory z programu MEDIA, z ministerstva kultury a SFK, Zlínského kraje, soukromých přispěvatelů a mecenášů a naše vlastní příjmy, které jsou taktéž významnou položkou v celkovém rozpočtu Filmovky.

Letní filmová škola promění Hradiště v jeden velký biograf

Lidé se už těší na filmové projekce pod širým nebem na Masarykově náměstí a ve Smetanových sadech. Které filmy byste jim doporučila zhlédnout?

Obě letní kina budou nabita skvělými filmy, takže doporučuji všechny. Ve Smetanových sadech budeme vzpomínat na geniálního scénáristu Jana Procházku a tam můžete vidět jeho známější i méně filmy jako např. Páni kluci, Už zase skáču přes kaluže nebo třeba Noc nevěsty. Na Masarykově náměstí představujeme filmové novinky a navíc zde letní kino promítá až do 5. srpna, takže tu bych si třeba nenechala ujít nový film Dana Svátka Dvě slova jako klíč nebo Grand Prix Jana Prušinovského. Do večerních hodin jsme zde ještě zařadili sekci AČFK adieu a pokud neznáte, tak určitě nepropásněte výborné filmy Frank a Attila Marcel, kterým končí monopol pro ČR a je to tedy poslední možnost si je vychutnat na velkém plátně.

Přibližte prosím, které snímky budou na Filmovce tím zahajovacím a zakončovacím a které delegace tvůrců filmů by se do metropole Slovácka mohly dostavit?

Zahajovacím filmem festivalu bude očekávaná strhující scifi, filmový debut režiséta Roberta Holze: Bod obnovy. Film kromě pana režiséra přijede uvést představitelka hlavní role Andrea Mohylová, Matěj Hádek a producent Jan Kallista. Zakončovacím filmem festivalu pak bude Úsvit Matěje Chlupáčka s poutavým detektivním příběhem z třicátých let v hlavní roli s Eliškou Křenkovou.

Největší tuzemskou hereckou hvězdou, která se na festivalu v Uherském Hradišti objeví je Ivan Trojan, jenž si odsud odveze ocenění, na jaké další osobnosti se mohou návštěvníci LFŠ těšit?

Zajímavých osobností, které bude možné v Uherském Hradišti potkat je celá řada, ale z našich dalších hlavních hostů bych ráda zmínila filipínského režiséra Lava Diaze, ex jugoslávského režiséra Rajko Grliče, slovenského režiséra Miloslava Luthera, chilského režiséra Fernanda Guzzoniho nebo jedna z nejvýraznějších poslkých režisérek současnosti Annu Jadowskou. Ale je jich samozřejmě mnohem více, ke každé sekci i mnoha filmům přijedou tvůrčí delegace a tak bude možné v Hradišti potkávat i spoustu známých tváří.

Hody, milé hody. V Ostrožské Lhotě je slavili už po osmadvacáté

Mohla byste nám říct něco o sekci Nová realita?Každý den budeme představovat projekty či témata, která otevřely či otevírají nové možnosti fungování naší společnosti směrem k větší lidskosti, spolupráci, harmonii s přírodou, vyrovnaným vztahům a zodpovědnosti za vše, co tvoříme i co se učíme. Pozvány jsou zajímavé osobnosti z různých oblastí, které svým životem a tvorbou proměňují mnohé. Cílem sekce je především inspirovat k otevřenému přemýšlení nad změnami, které naše společnost potřebuje a ukázat na konkrétních příkladech, že je to možné.

Ze všech besed i diskuzí budou pořízeny záznamy, které jsou i po skončení akce k dispozici na webu.

Besedy můžete sledovat také online na našem youtube kanálu a živě ve stanu Nové reality každý den od 13:30 – 17:00 hod. Vstupné zde je zdarma. Novinkou letošního roku jsou projekce filmů, které jednotlivá témata doplní. A těšit se můžete na témata: Od traumatu k terapii, Dobrodějové, Lidskost až do smrti, Živá Země a my, Galerie jako komunitní centra a Moudrost včel. Podrobnější informace najdete na webu.