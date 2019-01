Před desti dny měli ve Slováckém divadle premiéru Dva úplně nazí muži. Stačilo pár představení a mezi diváky se rychle rozkřiklo, že jde o jednu z nejlepších komedií poslední doby. Divadlo na to okamžitě zareagovalo a přidalo do prodeje další představení.

“Do konce března máme naplánovaných deset představení, to jsou skoro čtyři tisíce vstupenek. V prodeji už jsou poslední dvě stovky lístků, ostatní jsou už vyprodané,” říká ředitel divadla Michal Zetel.

Co diváky na novince režiséra Lukáše Kopeckého diváky tolik baví?

“Mě upoutaly herecké výkony celé čtveřice - tedy Tomáše Šulaje, Pavla Šupiny, Kláry Vojtkové a Petry Staňkové. To je neuvěřitelné, co všechno na jevišti dokáží předvádět,” říká Jaromíra Janíková, která plánuje, že na komedii přijede ještě minimálně jednou.

“Mě dostala ta vtipná zápletka a nečekané rozuzlení,” přidává Karolína Svobodová ze Zlína.

Humor je důležitý i pro samotné herce.

“Miluju humor, patří k životu, nedovedu si bez legrace život představit. A je skvělé, že díky svému povolání tu legraci mohu předávat dál. V dnešní hektické době je třeba se odvázat, udělat si legraci z okolí, a hlavně sám ze sebe. A tak nějak doufám, že když s Pavlem dokážeme vlézt nazí do postele, a ještě před lidi, tak tím dokazujeme, že tu správnou „čurinu“ umíme udělat a třeba ji i předat dál,” je přesvědčený Tomáš Šulaj.

O čem je komedie Dva úplně nazí muži

Hra popisuje vtipnou zápletku, kdy se úspěšný pařížský právník a věrný manžel jednoho dne probudí nahý vedle svého podřízeného z advokátní kanceláře. A ten je rovněž nahý. Ani jeden z nich situaci nechápe. Posléze se děje zapojuje právníkova žena Catherine, která se náhle vrací domů, a také mladá žena lehkých mravů. Podaří se za této konstelace ubránit jejich pětadvacet let trvající manželství? A může se to povést, když Catherine objeví svého manžela a jeho kolegu nahé podruhé?



Autor komedie Sébastien Thiéry byl původně hercem bez práce. Aby se jako herec uplatnil, začal psát – a stal se jedním z nejuváděnějších francouzských dramatiků. Ve svých hrách sice navazuje na tradice absurdního divadla, uplatňuje je ovšem v lehčích a výrazně komediálně laděných žánrech.

Blíží se premiéra Kosmického jara

Už příští sobotu se divákům poprvé představí Kosmické jaro, druhá novinka slovácké scény letošního roku.

Hru napsal český spisovatel, dramatik, divadelní režisér a spoluzakladatel legendárního pražského Činoherního klubu Ladislav Smoček v roce 1970.

Kosmické jaro je úvahová hra odehrávající se v průběhu krátkého, blíže nespecifikovaného období v interiérech rodinné vily poblíž malého města.

Nabízí takřka čechovovské existenční otázky, stejně jako moderní ekologická témata související s hledáním smyslu existence člověka a každého tvora na planetě či ve vesmíru.

„Jedná se v podstatě o grotesku, která k divákovi promlouvá v několika rovinách, ale mělo by to být každopádně i vtipné a veselé. Hra byla už ve své době velmi vizionářská. U nás byla dosud uvedena jen dvakrát, a to vždy v pražském Činoherním klubu v autorově režii. První uvedení mimo její „domovskou“ scénu bude ve Slováckém divadle,“ řekl Michal Zetel.

Diváci se mohou těšit na Pavla Hromádku, Zdeňka Trčálka, Terezu Hrabalovou, Jitku Hlaváčovou, Irenu Vackovou a další. Příští týden přineseme k připravované novince rozhovor.