Nová expozice v hradišťské Redutě se stane součástí muzea totality

Uherské Hradiště – „Upřesňuji to tak, že to byly dvě destičky, od každého drátu jedna a do každé boty se dávala vyšetřovanému jedna destička, která byla přizpůsobena tvaru boty, jako například vložka. Proud se zapínal na krátkou dobu, takže vyšetřovaný dostával elektrické rány. Lidi takto vyšetřované, kteří byli od Čáně a Marečka podobným způsobem trýzněni, jsme potom museli my vodit z místnosti na Kunovské ulici do věznice v Uherském Hradišti, pěšky, takže to budilo pozornost lidí, protože odvádění vyšetřovanci nemohli chodit," píše se ve výpovědi z roku 1956 Alois Grebeníček.

Jako upoutávku na novou expozici o totalitních režimech a na uherskohradišťskou věznici zvolili její autoři fotky vězňů z vazby. Ty by se tak měli objevit na plakátech vyvěšených na budově věznice. | Foto: Archiv Slovácké muzeum

Nejen jeho zpověď, ale také svědectví bývalých vězňů, dobové fotografie či video záznam z procházky věznicí v Uherském Hradišti nabídne nově chystaná expozice na půdě hradišťské Reduty. Ta bude od prvního dubna třiceti panely mapovat totalitní historii nacismu a komunismu v souvislosti s Uherským Hradištěm a budovou bývalé věznice. SOUČÁSTÍ EXPOZICE BUDE VIZUALIZACE VĚZNICE PO OPRAVĚ „Návštěvníci si budou moci na výstavě prohlédnout dokumenty a fotografie politických vězňů, stejně jako jejich strážných. Odhaleny tak budou například dopisy vězňů zasílané jejich blízkým, výpovědi strážníků působících v hradišťském vězení či fotografie samotné budovy. Součástí expozice bude také videozáznam procházky z prostor věznice, které budou veřejnosti zpřístupněny až po její opravě," sdělil jeden z autorů projektu a historiky Slováckého muzea Pavel Port. Od prvního dubna příštího roku si tak mohou zájemci prohlédnout krátkou ochutnávku z toho, co v budoucnosti nabídne muzeum totality. „Na expozici, která bude umístěna v Redutě do doby, dokud nebudou připraveny prostory muzea totality vznikající ve věznici, upomenou obyvatele Hradiště připravené plakáty, na nichž budou k vidění fotografie vězňů z vazby," doplnil informace Pavel Port. NÁVŠTĚVNÍCI SI BUDOU V EXPOZICI SVÍTIT BATERKAMI Vizuální stránku výstavy by pak mělo doplnit šero půdních prostorů Reduty. Návštěvníci proto u vstupu budou dostávat baterky, aby si mohli na praktiky minulých režimů posvítit. „Chtěli jsme umístit expozici do budovy města, přičemž půdní místnost Reduty se nabízela jako jedna z nejvhodnějších variant," řekl starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha. Krátce se přitom vyjádřil také k vyjednáváním, jež město ohledně oprav věznice neustále vede s krajskými a státními orgány. „Poté, co bylo podepsáno všemi stranami memorandum, tedy jakýsi přislib k vyřešení otázky místní věznice, máme za úkol sejít se s hejtmanem Zlínského kraje. Společně s ním a také v součinnosti se Slováckým muzeem a Moravskozemským muzeem pak připravíme finální podobu muzea totality, které by mělo ve věznici vzniknout," popsal nejbližší kroky, které město čekají v souvislosti s dlouho zanedbávaným komplexem. „Nejhoršího týrání bylo použito při vyšetřování akce Hrad… Z této akce jsem vyšetřoval profesora Poula. Hlavačka přišel za mnou za přítomnosti jiných orgánů a řekl mi, že já to dělat nemohu, že jsem k tomu velice měkký. Poul ovšem i mně doznal určitou protistátní činnost. Potom převzali Poula Čáň s Marečkem a dobili ho téměř k smrti," dodává ve své výpovědi z roku 1956 Alois Grebeníček. NEJVĚTŠÍ NÁPOR ZAŽILA VĚZNICE ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Celkově bylo v uherskohradišťské věznici popraveno pět osob, všichni muži. Na konci roku 1954 bylo ještě stále ve vězení drženo na 255 osob, přičemž největšího náporu se budově v centru Hradiště dostalo za dob druhé světové války. V té době totiž sloužila jako zajišťovací vazba, v níž strávili odsouzenci pouze pár dní, než byli deportováni. Celkově se tak lze bavit o tisících vězňů, kteří byli v těchto prostorách od začátku druhé světové války do roku 1960 drženi nebo je alespoň na chvíli navštívili.

Autor: Vojtěch Trubačík