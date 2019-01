Uherské Hradiště - Petr Nárožný, Marta Kubišová, Ondřej Vetchý, Eliška Balzerová to jsou jen některá jména osobností, které druhý říjnový týden zavítají do Slováckého divadla. Proč? Aby uherskohradišťským divadelníkům popřáli k sedmdesátým narozeninám.

Zpěvačka Marta Kubišová. | Foto: Tomáš Lébr

„Desátého října to bude přesně sedmdesát let od první premiéry Slováckého divadla, které se za tu dobu vypracovalo mezi deset nejlepších souborů u nás, a i to chceme spolu s diváky pořádně oslavit," říká Michal Zetel, jenž bude v té době čerstvým ředitelem divadla.

Od pondělí 5. do soboty 10. října se tak na jevišti slovácké scény vystřídají divadelní představení a koncerty, všechno pak vyvrcholí velkým galavečerem, na němž si herci originálním způsobem připomenou celých sedmdesát let nejstaršího divadla v regionu. „Diváci se po celý týden mohou těšit na představení hostujících souborů, kterými však budou provázet naši herci, po jejich skončení pro ně připravíme ve foyer malé občerstvení, bude hrát hudba a připravujeme i další překvapení," slibuje herec a mluvčí Slováckého divadla Josef Kubáník s tím, že pozvání do Hradiště přijal Činoherní klub, Divadlo Na Fidlovačce, Stanislav Zindulka s Matějem Hádkem, Marta Kubišová a další.

V týdnu oslav se představí i domácí soubor, který zahraje speciální narozeninové Rychlé šípy. V divadle očekávají, že o narozeninová představení bude velký zájem, a proto se rozhodli začít prodávat vstupenky s předstihem už nyní. Divadelníci zároveň přinášejí ještě jeden bonus. „Chceme poděkovat našim nejvěrnějším divákům, tedy předplatitelům. Pro ně je vstup na všechna narozeninová představení s 25% slevou," oznamuje budoucí ředitel Michal Zetel. Všichni ostatní za lístek zaplatí 390 respektive 370 korun. Během narozeninového týdne divadelníci plánují celou řadu doprovodných akcí.

Program oslav Slováckého divadlaPondělí 5. října: Speciální narozeninové představení komedie Rychlé šípy.

Úterý 6. října: Návštěvy u pana Greena Náhodná automobilová nehoda k sobě přivádí dva muže, kteří by se jinak nikdy nesetkali, a navždy změní jejich život. Výtečná tragikomedie s bravurními hereckými výkony Stanislava Zindulky a Matěje Hádka.

Středa 7. října: Koncert Marty Kubišové Držitelka muzikálové Ceny Thálie přijede hradišťskému souboru, který se stejným oceněním pyšní rovněž, popřát koncertem plným jejích největších hitů.

Čtvrtek 8. října: Můj báječný rozvod Divadlo Na Fidlovačce Můj báječný rozvod je skvělá komedie o vážných věcech, které jsou důvěrné známé mnoha ženám. Monodrama v podání Elišky Balzerové má po téměř dvanácti letech od premiéry za sebou stovky vyprodaných repríz.

Pátek 9. října: Léda Činoherní klub: Petr Nárožný, Ondřej Vetchý, Nela Boudová a další herci v úspěšné inscenaci pražského Činoherního klubu o touze, která nás bolestně a komplikovaně po celý život neopouští.

Sobota 10. října: Slavnostní galavečer Všechno nejlepší s živou muzikou a hosty, které během sedmdesáti let prošli Slováckým divadlem.



Vstupenky za 390 a 370 korun je možné objednat na telefonu 572 554 455, nebo přímo na webu divadla. Předplatitelé mají na všechna představení 25% slevu. Po skončení každého představení zvou divadelníci publikum na pohoštění do foyer za doprovodu živé hudby.