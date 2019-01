Velehrad– Slovanský sál Stojanova gymnázia ve Velehradě se stal vstupní branou pro zbrusu novou knížku a DVD pohádek a pověstí s názvem Z kraje pod Buchlovem. Jejich autory jsou Jiří Jilík a Bořek Žižlavský, který do knihy přispěl fotografiemi spolu s Ivanem Stříteským, Miroslavem Kováříkem a Pavlem Javůrkem.

KMOTŘI. Každý z nich popřál knize, ale i stejnojmennému DVD a CD s písničkami z regionu, aby jejich životní pouť mezi lidmi byla co nejdelší. | Foto: Zdeněk Skalička

„Křtem knihy a DVD, ale také nového cédéčka, kterédokumentuje tradiční lidovou hudbu a zpěv v regionu, byl završen další z projektů realizovaných v rámci spolupráce mikroregionů Buchlov a Hornolidečsko,“ uvedla Marta Polášková, manažerka místní akční skupiny (MAS) buchlovského mikroregionu.

Projekt, který nesl název Pohádky a pověsti Buchlovských hor a Hornolidečska, byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

„Občan, který se začte do nové knihy nebo zhlédne DVD, se vydá do čtrnácti obcí mikroregionu Buchlov, aby si připomenul zapomenuté příběhy a přiblížil si duchovní dimenzi těchto míst,“ zářil pln nadšení nad zdařilým dílem předseda mikroregionu Buchlov a starosta Modré Miroslav Kovářík.

Před vlastním křtem knížky Z kraje pod Buchlovem připadla herci Slováckého divadla úloha, jednu z pověstí z ní přečíst. Poté za účasti tří kmotrů, Lubomíra Faltýnka, ředitele regionálního odboru Státního zemědělského a intervenčního fondu v Olomouci a předsedů MAS mikroregionů Buchlov a Hornolidečska Miroslava Kováříka a Vojtěcha Ryzy, vypravil knihu, DVD a cédéčko do světa požehnáním kaplan Stojanova gymnázia Velehrad Radim Kuchař.

„Přeji lidem, kteří budou knihu číst, sledovat život v obcích mikroregionu z obrazovky, nebo poslouchat cédéčko plné písniček, aby to, co do nich autoři s láskou vložili, je se stejnou láskou přijali,“ nechal se slyšet Lubomír Faltýnek.

Souhlasně mu přikyvoval předseda mikroregionu Hornolidečska Vojtěch Ryza.

„U nás jsme putování po mikroregionu nahradili souborem animovaných večerníčků, které nakreslily děti z obcí našeho mikroregionu,“ podotkl Ryza.

Křest doprovodila melodiemi Cimbálová muzika Velehrad se sólisty dětského foklorního souboru Liša z Modré a mužský pěvecký sbor Foklorního studia Buchlovice.