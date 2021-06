Oba koncerty byly téměř vyprodané a fanoušci si mohli užít jak léty prověřené hity, tak i úplné novinky z nového alba, které si tak odbyly koncertní premiéru.

„Návrat to byl velkolepý! K slyšení byla spousta rokenrolu, k vypití sudů piva, a to ostatní z názvu…, to si necháme pro sebe!“, shrnul za Tři sestry kapelník Tomáš Magor Doležal.

Sex drógy rokenról tour 2021 bude mít celkem 21 zastávek po celé ČR a jednou z nich bude už v pátek 9. 7. 2021 koncert v Rožnově pod Radhoštěm na koupališti! Dovedete si představit lepší start letních prázdnin, než pořádnou rock´n´rollovou párty se vším všudy, co k tomu patří?

„Otevření areálu již od 16:30, abyste se stihli dobře naladit. Start od 19 hodin. Jako hosté vystoupí PIRATES OF THE PUBS a skvělá ska-punková partička VYSOKÉ NAPĚTÍ ze Vsetína,“ sdělil za organizátory David Mlčoch.

Vstupenky zakoupíte exkluzivně v síti Ticketstream, dále pak v Informačních centrech v Rožnově, Valašském Meziříčí, Vsetíně, Frenštátě, MOR Café ve Zlíně a dalších kamenných prodejnách Ticketstreamu.